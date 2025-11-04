Музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова получил награду на PR-марафоне от MMR

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова стал одним из победителей ежегодного PR-марафона "В зеркале реальности", который проводит MMR – Marketing Media Review. Проект Музея был отмечен в номинации "Социальная ответственность и влияние".

Признание получила инициатива "Письма поддержки", запущенная к 1000-му дню полномасштабного вторжения России в Украину. Ее цель – напомнить, что сила единства, человечности и взаимной поддержки остается главной опорой украинцев.

Проект реализован в партнерстве с телеканалом "Мы-Украина+". Он стал своеобразной цепочкой добра, в рамках которой зрители писали искренние письма поддержки людям, пострадавшим от войны и поделились своими историями с Музеем "Голоса Мирных".

Отличие от MMR показывает, что работа Музея "Голоса Мирных" важна и заметна для общества. Она демонстрирует, как социально ответственные инициативы могут укреплять доверие, формировать культуру диалога и устанавливать новые стандарты коммуникаций в сложное для страны время.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите и свою историю: на портале Музея или позвоните на бесплатную горячую линию: 0800 509 001.