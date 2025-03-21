Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова объявил о конкурсе эссе для старшеклассников и учителей
Сегодня, 21 марта, Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова объявляет о старте пятого юбилейного Всеукраинского конкурса эссе. Он посвящен 20-летию Фонда Рината Ахметова. Тема творческой работы – "Событие, которое изменило все. Сила помощи".
Конечный срок подачи эссе – 21 мая 2025 года из-за регистрационной формы на сайте Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Ссылка здесь.
Победителей объявят 21 июля 2025 на сайте Музея "Голоса Мирных".
Участие во Всеукраинском конкурсе эссе могут принять:
– учащиеся 8-11 классов,
– студенты I-II курсов колледжей, учреждений профессионального (профессионально-технического) образования,
– учителя общеобразовательных учебных заведений, колледжей и учреждений профессионального (профессионально-технического) образования из всех областей Украины.
Для раскрытия темы эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи" участник может выбрать один или несколько блоков и ответить на все вопросы из выбранного блока/блоков:
– Блок вопросов №1:
Помощь вам. Был ли момент во время войны, когда помощь, которую вы получили, коренным образом изменила вашу жизнь или мировоззрение? Как это было? Какие эмоции и мысли были в этот момент? Как это повлияло на ваше восприятие человечности во время войны?
– Блок вопросов №2:
Помощь от вас. Приходилось ли вам помогать другим во время полномасштабного вторжения? Что именно вы сделали и как это повлияло на жизнь окружающих вас людей?
– Блок вопросов №3:
Помощь вокруг вас. Было ли в вашей семье событие взаимопомощи, ставшее для вас переломным моментом? Как она изменила ваше восприятие единства украинцев и повлияла на ваше видение будущего – личного или всей страны?
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями Всеукраинского конкурса по ссылке.
Полезная шпаргалка для участников по ссылке.
Лучшие работы станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, крупнейшего в мире архива историй о войне в Украине. На сегодняшний день архив Музея насчитывает более 130 тысяч историй.
Организаторами Всеукраинского конкурса благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины. Цель конкурса неизменна: подчеркнуть значение мира как главной ценности общества, раскрыть силу духа украинской молодежи, которая в условиях полномасштабной войны находит возможности для развития и уверенно смотрит в будущее.