Музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова объявил о конкурсе эссе для старшеклассников и учителей

Сегодня, 21 марта, Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова объявляет о старте пятого юбилейного Всеукраинского конкурса эссе. Он посвящен 20-летию Фонда Рината Ахметова. Тема творческой работы – "Событие, которое изменило все. Сила помощи".

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Конечный срок подачи эссе – 21 мая 2025 года из-за регистрационной формы на сайте Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Ссылка здесь.

Победителей объявят 21 июля 2025 на сайте Музея "Голоса Мирных".

Участие во Всеукраинском конкурсе эссе могут принять:

– учащиеся 8-11 классов,

– студенты I-II курсов колледжей, учреждений профессионального (профессионально-технического) образования,

– учителя общеобразовательных учебных заведений, колледжей и учреждений профессионального (профессионально-технического) образования из всех областей Украины.

Для раскрытия темы эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи" участник может выбрать один или несколько блоков и ответить на все вопросы из выбранного блока/блоков:

– Блок вопросов №1:

Помощь вам. Был ли момент во время войны, когда помощь, которую вы получили, коренным образом изменила вашу жизнь или мировоззрение? Как это было? Какие эмоции и мысли были в этот момент? Как это повлияло на ваше восприятие человечности во время войны?

– Блок вопросов №2:

Помощь от вас. Приходилось ли вам помогать другим во время полномасштабного вторжения? Что именно вы сделали и как это повлияло на жизнь окружающих вас людей?

– Блок вопросов №3:

Помощь вокруг вас. Было ли в вашей семье событие взаимопомощи, ставшее для вас переломным моментом? Как она изменила ваше восприятие единства украинцев и повлияла на ваше видение будущего – личного или всей страны?

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями Всеукраинского конкурса по ссылке.

Полезная шпаргалка для участников по ссылке.

Лучшие работы станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, крупнейшего в мире архива историй о войне в Украине. На сегодняшний день архив Музея насчитывает более 130 тысяч историй.

Организаторами Всеукраинского конкурса благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины. Цель конкурса неизменна: подчеркнуть значение мира как главной ценности общества, раскрыть силу духа украинской молодежи, которая в условиях полномасштабной войны находит возможности для развития и уверенно смотрит в будущее.