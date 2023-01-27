Мукачевский котел, освобождение Ливана и ТрО Пхукета: в какие скандалы попадал Николай Тищенко во время войны

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, которого обвинили в попытке незаконной приватизации Усть-Дунайского порта, во время войны попал в несколько громких скандалов. Он стал "героем" Мукачевского котла, освобождения Ливана и ТрО Пхукета.

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OBOZREVATEL собрал все инциденты с участием народного избранник, который еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ сбежал на Закарпатье. 27 февраля его заметили в одном из местных кафе.

Уже в апреле прошлого года в сети появилось видео, где мужчине, которого представляют в качестве Тищенко, вручают наградное оружие. Лицо, одетого в камуфляж героя ролика, было закрыто балаклавой. Однако голос действительно был очень похож на голос Тищенко. О том, что это таки нардеп, еще в первые дни после вторжения России в Украину сбежавший на Закарпатье и периодически попадавшийся там на глаза местным жителям, может свидетельствовать и кепка на голове у награжденного. В точно такой же Тищенко неоднократно появлялся как в Киеве, так и на Закарпатье.

"Поздравляем Николая Тищенко с получением такого заслуженного наградного оружия, которое он получил за успешную оборону от рашистов Ужгорода и за выход из Мукачевского котла. С пониманием относимся к тому, что ему пришлось закрыть лицо. Ведь враг не должен знать в лицо героя с позывным" Митбол". Фракция "Слуга народа" должна гордиться своим членом. И ждем награду, в виде Джавелина, для Александра Трухина, за тихий выход из леса", - писал тогда Борислав Береза.

Также в начале апреля Тищенко в соцсетях заявил, что передал ТрО Святошинского района (от которого избирался в Верховную Раду), еду и бронежилеты. Последние, по его словам, в Украину якобы привезли его жена и помощницы.

Бронежилеты были торжественно вручены бойцам, однако через несколько дней выяснилось, что они имеют существенный недостаток – а именно не защищают ни от чего. Впоследствии оказалось, что бронежилеты 1983 года из Германии непригодны для использования. Они не имеют никаких документов и простреливаются насквозь.

Кроме того, в октябре 2022-го Тищенко попал в курьезную ситуацию. На своей странице в Facebook он порадовался освобождению "Ливана". Очевидно, речь должна была пойти о деоккупации города Лиман Донецкой области. Однако нардеп перепутал названия, а впоследствии вообще заявил, что данное сообщение – это фейк. Обвинил в провокации бывшего коллегу по фракции Александра Дубинского.

Помимо этого Тищенко опозорился, перепутав важные для Украины праздники. 28 июля нардеп поздравил украинцев с Днем Независимости, который отмечается 24 августа.

Еще Тищенко с коллегой по фракции Марьяной Безуглой "обменялись любезностями" в публичной переписке. Причем последний использовал против своего визави сексистский прием.

Вместе с этим, посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу с Тищенко в Бангкоке 27 января. Гражданам нашей страны предлагают прийти на встречу к народному избраннику "для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской громады в Королевстве Таиланд".

В свою очередь, журналист Юрий Бутусов отметил, что Тищенко поехал в Таиланд на отдых и теперь пытается прикрыть себя от критики. Поэтому кто-то заставил посольство Украины в Таиланде написать безумный пост о встрече народного депутата с избирателями в Таиланде.

Также данное событие вызвало резонанс в обществе – по сети "разлетелось" множество мемов с нардепом.

А украинский военнослужащий от имени побратимов записал обращение к народному Тищенко, призвав его прекратить пиариться на войне и отказаться от мандата, поскольку парламентарий из него получился, по мнению военных, не очень хороший. А в качестве работы призвали ресторатора заниматься котлетами.

"Бл*дь, может хорош уже пиариться на войне, а? Ты ж хороший ресторатор. Занимайся своими делами в ресторане, котлетки там, все дела. Зачем тебе эта Верховная Рада? Не твое это, не твое", – заявили воины.

И самое интересно – Тищенко сам признался, зачем занимается волонтерством во время войны в Украине. По его словам, для него это просто политический пиар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тищенко исключен из партии "Слуга народа".Причиной тому стал скандал, разгоревшийся после того, как он уехал в Таиланд якобы для встречи с "представителями украинской громады".

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