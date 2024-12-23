Можно решать серьезные дела: астропрогноз на 23 декабря

В понедельник, 23 декабря, длится 22-й лунный день. Луна находится в Весах, а Солнце переходит в созвездие Козерога.

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Энергия понедельника будет спокойнее и умереннее, но полностью расслабляться не стоит, ведь перспективы открываются достаточно большие. Об этом эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая.

"Все-таки вы сохраняете четкость, вы сохраняете прозрачность ума. Вы сможете в понедельник делать правильные решения, обдуманные решения", – объяснила она.

По словам Иситы Гая, понедельник будет удачным для встреч и деловых занятий обсуждений, создания планов на будущее и т.д. "Этот день вы можете посвятить работе, обучению и всем делам, которые долго как-то не могли решиться, в этот день будет приятная энергия для решения всех начатых вами ранее дел", - пообещала астролог.

А что касается дел, которых стоит все же избегать в понедельник, то Исита Гая посоветовала не лениться и долго не спать. Ведь так вы потеряете активный день действенных решений. "Я бы вам рекомендовала в этот день встать утром, умыться прохладной водой – вода будет обладать особой силой – покупаться, принять душ, зарядиться и с этим новым зарядом начать свой день", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака – понедельник несет одним много идей, а другим обещает романтику.

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