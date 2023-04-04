Там Павел Казарин опубликовал фото, где военные ВСУ молятся в храме с оружием.

Видео дня

Сторожевые бабки, которым то отсутствие платка на голове других мешает, то шорты соблазняют, сразу набросились, мол, нечего в храм с оружием заходить.

Далее текст на языке оригинала.

Мені одразу цікаво стало: невже у нас при кожному прифронтовому храмі обладнані сейфи для зброї? Чи бабулечкі пропонують воїнам ЗСУ не заходити, не молитися та не звертатися до Бога?

До речі, канонічної заборони на присутність зброї у храмі нема. Є певна візантійська традиція, котра передбачала, що імператор повинен залишати зброєносців за порогом храму (Див. 69 правило Трулльського собору). І все.

Храм для людини, а не людина для храму. От і все.

Але витирати ноги, знімати шапку, та залишати на місці голову, заходячи до храму, не забувайте.