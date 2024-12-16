Можно ли было свободно передвигаться в СССР: какие проблемы существовали

Свобода передвижения считается одним из ключевых прав человека, а ее ограничение вызывает в обществе огромное сопротивление. Впрочем, во времена СССР все было совсем не так – граждане не имели права свободно выбирать, куда поехать и где жить.

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Почему советское государство так относилось к своим гражданам? И какие именно ограничения вводило? OBOZ.UA разбирался в нюансах.

Треть граждан не имели паспортов

Парадоксальным образом, стоимость билетов на поезда и самолеты в СССР была очень невысокой и позволить себе перелет в выбранное место мог каждый советский рабочий. Однако путешествия оставались недоступной роскошью, ведь значительная часть граждан страны не имели паспортов.

Паспорт, как документ гражданина, в Союзе ввели в 1932 году. Без его наличия нельзя было находиться в городах и поселках городского типа. не выписывали. А вот жить в деревне без паспорта разрешалось. Более того, крестьянам, которых принудительно объединили в колхозы, паспорта не выписывали. Это ограничивало утечку рабочей силы. И само собой, лишало колхозников права на свободное передвижение и выбор места жительства.

Технически, выехать из села было возможно. Но для этого нужно было получить справку от сельсовета, которая действовала чуть больше 30 дней. То есть, изменить место жительства было нельзя. Если милиция ловила в городе колхозника с просроченной справкой, ему угрожал штраф, а при повторном нарушении – тюремное заключение.

По данным Министерства охраны общественного порядка СССР, по состоянию на 1967 год паспортов не имели 37% советских граждан, то есть 58 миллионов человек. Паспорта советским колхозникам начали выдавать аж в 1974 году.

Тем не менее, у жителей села оставалось несколько лазейок, чтобы получить право переезда. Сделать это можно было через брак, женившись на горожанине или горожанке. Также можно было наняться в городе на строительство или поступить в институт.

На поездку требовались причины

В нормальных обстоятельствах для поездки куда-то не нужно иметь никакой обоснованной причины. В СССР, чтобы уехать из дома, необходимо было иметь уважительные основания. В их перечень входили командировки, посещение родственников, поездка на курорт для оздоровления и т.д.

Усложняла перемещение и советская система поселения в гостиницы. Чтобы получить номер, нужно было предъявить документы, такие, как письмо о командировке. Или же дать администратору взятку. Также невозможно было поселиться в одном номере не женатой паре Без штампа в паспорте приходилось снимать две комнаты.

Институт прописки все усложнял

А чтобы выбрать себе новое место жительства, нужно было пройти семь кругов бюрократического ада. Всё из-за института прописки.

Пропиской в СССР называли фактически разрешение на жительство, которое выдавали органы внутренних дел. Чтобы получить его, нужно было доказать свое право находиться в том или ином городе. А для переезда назвать очень уважительные причины. При этом вероятность отказа оставалась очень высокой. А объяснять такой отказ власти не должны были.

После развала СССР в странах, образовавшихся на его месте, институт прописки признали дискриминационным и антиконституционным. В Украине прописку заменила регистрация, получить и поменять которую довольно легко.

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