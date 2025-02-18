Может подняться гнев: астропрогноз на 18 февраля

Во вторник, 18 февраля, длится 20-й лунный день. Луна ночью перешла из знака зодиака Терези в Скорпиона. Солнце остается в Водолее.

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Что такой день несет с собой, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Принимая во внимание общую астрологическую обстановку, она посоветовала сегодня побаловать себя и других сладким.

По словам астролога, сегодня день полон огненной энергии. Поэтому во многих людях будет сильно ощущаться разрушительная энергия гнева. Ее нужно будет чем-то компенсировать.

"Я советую вам есть сладости, потому что в вас может подниматься гнев. И как раз сладости, они способны убрать негативную энергию гнева", – объяснила астролог.

Она также посоветовала не только употреблять сладкое, но и делиться им с другими людьми. "Угощайте других людей сладким, дарите сладости людям и употребляйте их именно в этот день", – именно такую практику успокоения гнева посоветовала на этот вторник Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака – кого это коснется усталость, а кому судьба пошлет новые возможности.

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