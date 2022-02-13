Мозги у мужского и женского пола работают по-разному: обнаружены 1000 особых генов

Мозг у мужского и женского пола работает по-разному. Ученые нашли 1000 генов, которые больше активны у одного пола, чем у другого, что делает мужчин более сексуально напористыми, а женщин более заботливыми.

Исследование, опубликованное в журнале Cell, проводили на мозге мышей, однако, по словам авторов, результаты имеют сходство и с поведением людей. Ученые изучили различие мозгов самцов и самок мышей.

Например, они обнаружили быстрое определение самцами мышей женского пола, восприимчивость самок к спариванию и материнскую защиту — это помогает животным размножаться, а их потомству выживать.

Эти отличия, возможно, также отражаются в мозге мужчин и женщин, говорится в исследовании факультета медицины Стэнфордского университета.

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Так, анализируя ткани, которые были извлечены из структур мозга животных, ученые обнаружили более 1000 генов, которые значительно более активны в мозге одного пола по сравнению с другим.

"Применяя эти гены в качестве точек входа, мы идентифицировали определенные группы клеток мозга, которые руководят определенным для пола поведением", — пояснил автор изучения Нирао Шах, академик психиатрии, поведенческих наук и нейробиологии.

Типичное для пола социальное поведение было выработано в мозгу животных на протяжении миллионов лет эволюции. Мыши-самцы, к примеру, стремительно различают пол незнакомцев. Самки мышей проявляют материнскую, а не территориальную агрессию, нападая на все, что угрожает их детенышам. Они гораздо более склонны, чем самцы, охранять своих детенышей и возвращать всех, кто заблудился. Их готовность к спариванию сильно варьируется в зависимости от стадии их цикла.

"Это простое поведение необходимо для выживания и размножения, и оно в существенной степени подсознательно", – проинформировал Шах.

Ученые также обработали участки ДНК, известные как гены высокого риска расстройства аутистического спектра. Всего их 207, при этом, эти гены в 4 раза чаще встречаются у мужчин. В рамках данного исследования 39 из них отнесли к тем, что более активные в мозгу одного из полов: 29 у мужчин, 10 у женщин.

Они также определили гены, связанные с болезнью Альцгеймера и рассеянным склерозом, которые чаще поражают женщин, чем мужчин, поскольку они более активны у самок мышей.

"Мыши – не люди, – сказал Шах. – Но разумно ожидать, что аналогичные типы клеток мозга будут играть роль в нашем типичном для пола социальном поведении".

Согласно другому исследованию, опубликованном в BMC Biology, у мужчин и женщин практически одинаковый генотип, но проявляется он по-разному.

Это выражается в физиологических и анатомических отличиях — в частности, представители разного пола бывают больше подвержены разным заболеваниям и имеют разную восприимчивость к лекарствам. В основном различие между полами достигается за счет различия в экспрессии ряда генов.

Для исследования изучили данные 357 мужчин и 187 женщин, проанализировав 56 видов тканей. Ученые рассмотрели гены, экспрессия которых различается хотя бы в одном из типов тканей. Среди 20 000 проанализированных генов таких насчитали около 6 500.

Наибольшее число по-разному работающих генов обнаружилось в молочных железах, а наименьшее — в коре головного мозга.

Изучение того, как разные гены экспрессируются у мужчин и женщин, важно для понимания эволюции человека и разработки новых терапевтических стратегий, отметили ученые.

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