Путин развязал войну и убил десятки тысяч православных украинцев, но церковь Московского патриархата не проклинала Путина и руководство РФ за массовые православные убийства.

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Але коли президент України та міністр культури ухвалили законне рішення щодо передачі державного історичного пам’ятника Лаври іншій конфесії, церковне керівництво почало сипати відкритими погрозами та прокляттями.

Підтримую позицію президента України та міністра культури щодо передачі Киіво-Печерської лаври від Московського патріархату. Прокльони Павла доводять, що московська церква відкрито вступила у конфлікт з українською державою. А церква, яка ненавидить, далека від духовності. Вона є інструментом впливу іноземного агресора, не має ніякого права здійснювати антидержавну діяльність під час війни.