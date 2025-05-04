"Антисемитизм" Андрея Мельника

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Московская пропаганда, а с ее подачи Польша и Израиль, неоднократно обвиняли Председателя ОУН Андрея Мельника в антисемитизме. При этом никогда не приводились конкретные факты. А послы Польши и Израиля даже призвали украинскую власть не чтить память Полковника в Украине, за независимость которой он боролся с оружием в руках.

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Так про що свідчать факти?

У січні 1919 року в Києві встановилася влада Директорії УНР, а комендантом столиці був призначений Євген Коновалець. Його заступник і в. о. Командира Осадного Корпусу Січових Стрільців отаман Андрій Мельник видав Наказ, ч. 22 від 13 січня 1919 р. у якому, зокрема, наказував:

"1. Всім військовим і громадським органам боротися проти самочинних трусів, арештів і розстрілів, якими користуються вороги УНР у явно провокаційних цілях.

Я буду безмилосердно віддавати винних під військово-польовий суд для найтяжчого покарання.

2.Супроти того, що Український народ вів тяжку боротьбу за свою свободу і самостійність, він умів і уміє з великою пошаною і любов’ю ставитися до свободи інших народів.

І тому рішуче буду переслідувати тих провокаторів, які ширять чутки про можливість єврейських погромів, або агітують за них і віддавати їх під військово-польовий суд як злочинців проти УНР".

Коновалець і Мельник швидко навели у Києві порядок, не допустивши погромів і безладів за що їм дякували тогочасні кияни. Жаль, що нинішні кияни так мало знають про справжню історію свого міста.