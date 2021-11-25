Мошенники зарабатывают на украинцах, ищущих заоблачные заработки в Европе. Видео

Украинцы, продолжающие мечтать о высоких заработках за границей, легко попадают на крючок мошенников. Недавно была разоблачена очередная мошенническая афера – псевдорекрутеры предлагали заоблачные заработки в Великобритании, говорится в сюжете "5 канала".

По данным социологического исследования, почти 18% искавших работу за рубежом украинцев лично сталкивались с мошенничеством при подготовке документов.

Обычно на большинство вопросов мошенники отвечают очень хорошо и обещают хорошие заработки, говорят опытные заробитчане.

Схема обмана состоит в том, что преступники говорят, до какого числа и какую сумму нужно сбросить, "за вакансию".

"Вы отправляете определенную сумму денег, которую вам скажут. И все! И дальше вы ждете. Все заканчивается тем, что все смс-переписки удаляется, номер меняется и никуда вы уже не дозвонитесь", – рассказывают заробитчане.

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И это при том, говорят эксперты, что иногда уровень оплаты труда для специалистов и представителей рабочих профессий в Украине не ниже обещанного вознаграждения за рубежом. И это без риска потерять собственные деньги и здоровье.