'Мощная сила, способная остановить врага': Наев поздравил украинских танкистов с праздником. Видео

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев поздравил бойцов танковых войск с профессиональным праздником. По словам генерал-лейтенанта, танковые подразделения являются незаменимой мощной силой, способной дать отпор врагу.

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Наев подчеркнул, что украинцы гордятся героическими поступками воинов-танкистов. Об этом он написал у себя в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Генерал-лейтенант почтил память украинских танкистов, которые отдали свою жизнь за свободу украинцев. Он отметил, что прочная броня и плотный огонь, скорость маневра и отличная точность делают танковые подразделения незаменимой мощной силой, способной останавливать врага и преодолевать его сопротивление.

"Уважаемые воины-танкисты! Искренне желаю Вам скорейшего возвращения в родные дома. Пусть солнце Победы озарит нам путь к благословенному будущему в преуспевающей стране. Слава украинским танкистам! Слава Украине!", – написал Наев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября поздравил наших воинов с Днем танковых войск, поблагодарив их за отвагу и непобедимый характер. Он отметил, что в 2022 году в эти дни завершилась Харьковская наступательная операция, большую роль в которой сыграли именно танкисты.

Как писал OBOZREVATEL, поздравления для наших танкистов с их профессиональным праздником в стихах и в прозе, а также открытки для воинов можно найти в материале по ссылке.

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