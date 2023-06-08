Морпехи и бойцы президентской бригады получили технику от Порошенко

Петр Порошенко передал технику бойцам президентской бригады, морпехам и 14-му отдельному стрелковому батальону. Волонтеры ОО "Дело Громад" планируют изготовить две сотни таких банно-прачечных комплексов, потому что они нужны в каждой бригаде.

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Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

"Сегодня здесь у нас и наши славные морпехи из 37-й бригады, и мощный ровенский 14-й батальон, и наши друзья из президентской бригады. Мы передаем им банно-прачечные комплексы, в которых они так нуждаются. А также передвижную авторемонтную мастерскую, потому что президентская бригада ведет бои на Востоке, где они смогут возвращать к боевым действиям поврежденную технику", – объясняет пятый президент.

Как сообщил Порошенко, ОО "Дело Громад" занимается решением бытовых проблем – дополнительно к поставке оружия, бронетехники, "Посейдонов", дронов и всего остального.

"Принимаем и везем в зону боевых действий. Не буду говорить где, но это очень нужно ребятам", – говорит военный.

Количество изготовленных бане-прачечных комплексов уже превысило 50, а в целом волонтеры ОО "Дело Громад" планируют изготовить две сотни таких комплексов, потому что они нужны в каждой бригаде.

По словам бойца, военнослужащие отдохнули, поели и помылись. Он лаконично подчеркивает, что это очень приятно.

"Сейчас – решающий момент, и мы должны собраться как один кулак и нанести смертельный удар врагу. Каждый делает для этого свое дело", – отмечает Петр Порошенко.