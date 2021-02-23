Морозы усилятся до -19, местами выпадет снег с дождем: прогноз погоды в Украине на среду. Карта

Погода в Украине в среду, 24 февраля, будет преимущественно ясной, кроме нескольких областей, где пойдут осадки. Также усилятся ночные "минусы".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. По прогнозу, на дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица. Объявлен І (желтый) уровень опасности (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди со снегом пойдут в северных и местами в центральных областях, на остальной территории страны без осадков.

Температура воздуха ночью на севере и востоке достигнет 11-19 градусов мороза, в центре и на юге -4 -7, на западе от 0 до 3 мороза.

Днем холоднее всего также будет в северо-восточных областях – от 5 до 8 мороза, в южных от 0 до 3 мороза, в западных – от 4 до 10 тепла.

В Киеве погода будет снежной и с дождем, ночью -4 -6, днем от 0 до 2 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань предупредил о морозах в конце недели в Украине.