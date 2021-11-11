Морозы и утренние туманы: антициклон TILDA принесет в Украину потепление. Карта

Погода в Украине в пятницу, 12 ноября, будет солнечной и морозной по ночам. Днем же немного потеплеет.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Погоду в стране обусловит антициклон TILDA (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Ночью и утром в западных и южных областях местами ожидается туман.

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Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 мороза до 2 тепла.

Днем синоптики прогнозируют +9… +12 в части западных областей, южных и центральных. На остальной территории от 7 до 10 градусов.

В Киеве без морозов, ночью от 0 до 2 тепла, днем +7… +9.

Наиболее сильные морозы ожидаются в Карпатской регионе – до -5.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине на Новый год преимущественно будет без снега, однако местами ожидается до 15 градусов мороза.