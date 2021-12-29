Морозы до минус 6 и снег: синоптики рассказали, где будет холоднее всего на Новый год

В последние дни 2021 года и сам Новый год в Украине отметятся ночными морозами в -6 градусов и осадками. В одних регионах будет снег, а куда-то погода принесет дождь и гололедицу.

Затем температура воздуха повысится даже до "плюсов". Об этом говорится в прогнозе от синоптиков Укргидрометцентра (чтобы посмотреть карты и видео, доскролльте новость до конца).

По словам метеорологов, в пятницу к Украине с северо-запада приблизятся очередные фронтальные системы – могут образовываться циклоны. Так, 31 декабря сперва вероятный небольшой снег. А уже в ночь на 1 января украинцам следует ожидать потепления с запада, которое придет вместе с осадками.

Видео дня

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В некоторых западных областях возможны порывы до 15-20 м/с.

Погода 31 декабря

Ночью столбики термометров покажут от -1 до -6 °С, в частности, морознее всего будет на востоке, крайнем севере и в центре. В Крыму, на Закарпатье, Львовщине и Волыни до 0… +2 °С.

В большинстве регионов прогнозируют небольшой снег, который днем будет еще и с дождем. Больше всего осадки затронут запад, север и центр страны. В дневные часы воздух прогреется до +4… +6 °С на Крымском полуострове и в части западных областей, а далее на север, центр и восток будет холоднее – от 0 до -3 °С. На дорогах гололедица.

Погода 1 января

Ночью и днем субботы на западе и юге будет плюсовая температура – в пределах +1… +4 °С. На остальной территории страны 0… -4 °С в ночные часы и -2… +2 °С в дневные.

В западных и юго-западных регионах возможен мокрый снег, периодически с дождем.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что ближе к новогодним выходным в Украине потеплеет и начнется оттепель. По ее словам, в большинстве регионов будут идти дождь и мокрый снег.