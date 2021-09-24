Монастырский встретился с руководителями подразделений патрульной полиции: о чем говорили

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в пятницу, 24 сентября, провел встречу с руководящим составом Департамента патрульной полиции со всей Украины. Стороны обсудили проблемные вопросы, которые возникают в подразделениях в регионах.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Глава ведомства отметил необходимость совершенствования патрульной полиции в Украине.

"Вы и коллектив, который вы представляете – это лицо, которое видят граждане. Сегодня я хотел бы поговорить именно о совершенствовании патрульной полиции. Я сторонник диалога. Поэтому, хочу послушать ваши замечания относительно недостатков службы", – сказал Монастырский.

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Министр внутренних дел и руководители подразделений патрульной полиции обсудили возможность увеличения заработных плат для рядового состава, а также необходимость обновления и увеличения количества патрульных автомобилей и нагрудных видео регистраторов, которыми оснащена форма полицейских.

"Уже сейчас мы работаем над тем, чтобы повысить патрульным заработные платы, учитывая тот уровень стресса, рисков для жизни и здоровья, нагрузки, с которыми ежедневно сталкиваются полицейские. Моя цель – создать в Украине новые условия работы для полицейских. Начиная с оплаты их труда, завершая тем, как и где они работают. Все, что касается работы полицейского, должно вызывать доверие и уважение. Спасибо за службу, господа офицеры!" – отметил он.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что патрульная полиция в городах имеет поддержку более 50%.

"Мы каждый день имеем дело с ДТП и гибелью людей. Ежедневно останавливаем нарушителей правил дорожного движения. Нашу работу часто критикуют именно за то, что мы не даем нарушать людям, которые в нетрезвом состоянии садятся за руль, нарушают другие правила и законы. Но мы должны сохранить это доверие. Сейчас мало молодежи соглашается работать в таком бешеном графике как у вас – 24/7. Но вы должны, все равно, вовремя приезжать на вызовы. Не важно, или в столице, или в регионах", – подчеркнул Клименко.

Представители патрульной полиции из регионов поблагодарили руководство МВД и Нацполиции за встречу, поделились своими мыслями и проблемными вопросами.