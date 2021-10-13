Монастырский вручил награды работникам системы МВД ко Дню защитников и защитниц Украины

В среду, 13 октября, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский наградил 52 спасателей, полицейских, гвардейцев, пограничников и миграционников орденами "За мужество", медалями "За безупречную службу", "За спасенную жизнь", "Защитнику Отечества", нагрудными знаками "За отличие в службе", "За безопасность народа", грамотами и почетными грамотами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. Опубликованы также фото и видео с мероприятия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сегодня в Министерстве присутствуют те, кто обеспечил внутреннюю безопасность государства на высоком уровне. К сожалению, не все смогли дойти до этого времени", – сказал министр.

Видео дня

"Сегодня Министерство внутренних дел объединяет в себе силы, которые создают внутреннюю безопасность для каждого гражданина нашей страны. Гвардейцы, пограничники, миграционники, спасатели и полицейские. Это наш праздник!" – отметил Монастырский.

Глава МВД подчеркнул, что гордится каждым, кто посвятил свою жизнь защите родной земли: "Без наших объединенных усилий безопасность государства невозможна. Убежден, что это чувствует каждый гражданин нашего государства. Желаю победы всем нам в этот великий день! Слава Украине!"

Орден "За мужество" II степени получил первый заместитель командира Специального авиационного отряда Константин Коломин.

Орденом "За мужество" III степени награжден подполковник Михаил Антоненко, полковник Сергей Полищук, старший прапорщик Владимир Жовнач, старший сержант Андрей Кинаш, сержанта Александр Слюсар.

Медалью "За безупречную службу" III степени награжден прапорщик службы гражданской защиты Александра Кирикович.

Медаль "Защитнику Отечества" получил мастер-сержант Александр Карелкин.

Медалью "За спасенную жизнь" награжден старший прапорщик службы гражданской защиты Александр Конотоп.

Также ведомственным поощрительным отличием МВД Украины "Огнестрельное оружие" награждены работники Национальной полиции Украины, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.