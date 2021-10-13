Монастырский вручил награды работникам системы МВД ко Дню защитников и защитниц Украины

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
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В МВД наградили защитников Украины

В среду, 13 октября, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский наградил 52 спасателей, полицейских, гвардейцев, пограничников и миграционников орденами "За мужество", медалями "За безупречную службу", "За спасенную жизнь", "Защитнику Отечества", нагрудными знаками "За отличие в службе", "За безопасность народа", грамотами и почетными грамотами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. Опубликованы также фото и видео с мероприятия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Монастырский наградил украинских военных

"Сегодня в Министерстве присутствуют те, кто обеспечил внутреннюю безопасность государства на высоком уровне. К сожалению, не все смогли дойти до этого времени", – сказал министр.

Видео дня

"Сегодня Министерство внутренних дел объединяет в себе силы, которые создают внутреннюю безопасность для каждого гражданина нашей страны. Гвардейцы, пограничники, миграционники, спасатели и полицейские. Это наш праздник!" – отметил Монастырский.

52 спасателя, полицейские, гвардейцы, пограничники и миграционники получили награды от министра

Глава МВД подчеркнул, что гордится каждым, кто посвятил свою жизнь защите родной земли: "Без наших объединенных усилий безопасность государства невозможна. Убежден, что это чувствует каждый гражданин нашего государства. Желаю победы всем нам в этот великий день! Слава Украине!"

Глава МВД подчеркнул, что гордится каждым, кто посвятил свою жизнь защите родной земли

Орден "За мужество" II степени получил первый заместитель командира Специального авиационного отряда Константин Коломин.

Военные получили награды в канун профессионального праздника

Орденом "За мужество" III степени награжден подполковник Михаил Антоненко, полковник Сергей Полищук, старший прапорщик Владимир Жовнач, старший сержант Андрей Кинаш, сержанта Александр Слюсар.

Медалью "За безупречную службу" III степени награжден прапорщик службы гражданской защиты Александра Кирикович.

Военные получили награды в Министерстве внутренних дел

Медаль "Защитнику Отечества" получил мастер-сержант Александр Карелкин.

Медалью "За спасенную жизнь" награжден старший прапорщик службы гражданской защиты Александр Конотоп.

В МВД состоялось мероприятие по награждению военных

Также ведомственным поощрительным отличием МВД Украины "Огнестрельное оружие" награждены работники Национальной полиции Украины, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Министр вручил награды военным
Военные получили награды в преддверии праздника
Отличием МВД Украины "Огнестрельное оружие" награждены военные
Работники системы МВД получили государственные и ведомственные награды накануне праздника

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