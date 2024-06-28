Молодежь – это движущая сила Украины: Порошенко во Львовской политехнике встретился с местными студентами

Петр Порошенко во время поездки во Львов в стенах Политехники встретился со студентами местных университетов. Разговор с молодежью в переполненном зале был насыщенным и эмоциональным – говорили о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО, об угрозе популистов в Европе, о формуле победы и об экономической стратегии послевоенной страны.

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Об этом Петр Порошенко рассказал в соцсетях. Он отметил, что на этой встрече царили невероятная энергетика и атмосфера.

"Я твердо уверен – Украина точно победит. Каждый день своей жизни мы с вами должны делать шаг, который приближает нас к победе", – считает Порошенко.

"Я оптимист по отношению к будущему Украины. Так же я являюсь оптимистом относительно будущего Европы. Европа строится на ценностях, а не на деньгах. Европа строится на демократии, а не на авторитаризме.

Именно поэтому я посвятил свою политическую жизнь одной цели – привести Украину в Европу. И если Украина будет в Европе, она заслужила это, то дальше процессы десоветизации Украины приобретут необратимый характер", – считает Порошенко.

"Молодежь является движущей силой Украины. Молодежь, родившаяся во времена Независимости. Молодежь, блестяще владеющая языками. Молодежь, являющаяся патриотами. Молодежь, являющаяся профессионалами. И молодежь, которая является людьми свободными, демократическими. Именно молодежь вышла на Революцию Достоинства. Вышла в первый день, потому что 1 декабря на Майданах Украины уже были миллионы и миллионы людей, но они вышли защищать молодежь после избиения студентов. Вышли против несправедливости", – напомнил пятый Президент.

Сейчас молодежь проходит огромные испытания. К сожалению, мы имеем большой процент молодежи, погибающей на фронтах. Это риски для государства – мы теряем лучшую нашу часть", – отметил Порошенко.

"У нас нет альтернативы членству в НАТО. Мы не будем учитывать позицию россии. Россия не имела, не имеет и не будет иметь право вето на украинское вступление в НАТО и евроатлантическую интеграцию. Если НАТО будет бояться России, Россия победит НАТО. Давайте сделаем свою часть работы. Давайте превратим Украину в демократическое государство. Потому что превратить его в самое сильное в военном смысле государство – мы это уже сделали", – подчеркнул Порошенко.