Мокрый снег, туманы и гололедица: синоптики предупредили об опасной погоде во вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 7 декабря, будет снежной и дождливой по всей стране. Синоптики также предупреждают об опасности на дорогах, поскольку местами образуется гололедица.

Такие данные обнародованы на сайте Украинского гидрометцентра. Кроме того прогнозируют туманы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Мокрый снег ожидается в западных и северных областях, в центральных, восточных и южных – дожди.

На западе на дорогах гололедица, а в большинстве регионов – туман, видимость 200-500 метров. Объявлен І уровень опасности (желтый).

Видео дня

Ночью в западных и северных областях от 1 мороза до 2 тепла, в остальных – 5-8 тепла.

Днем холоднее всего также на западе и севере – от 1 мороза до 4 тепла. В центре, на востоке и юге +8… +15.

В Киеве во вторник также пойдет мокрый снег, днем и ночью от 1 мороза до 3 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течении текущей недели погода в Украине будет нестабильной и с температурными "качелями". Также по всей территории страны прогнозируют и дожди, и снег.