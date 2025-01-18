Могут ли вас силой удерживать в здании ТЦК: объяснение

В Украине с начала масштабного вторжения РФ действуют режимы военного положения и всеобщей мобилизации. Мужчинам призывного возраста вручают повестки и призывают в армию для защиты страны.

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Известно о случаях, когда работники ТЦК принудительно задерживают и доставляют мужчин с целью призыва на военную службу. Законно ли это и что делать в такой ситуации, читайте в материале OBOZ.UA.

Имеют ли право работники ТЦК задерживать

Согласно правилам военного учета, военнообязанные мужчины должны по вызову от ТЦК и СП прибыть на военно-врачебную комиссию (ВВК) и мобилизацию.

Игнорирование повестки считается уклонением от воинского учета, за что предусмотрена административная и уголовная ответственность, объяснили специалисты юридической компании INSEININ.

Военнообязанные, уклоняющиеся от выполнения правил военного учета, подлежат привлечению к административной ответственности. С этой целью полиция осуществляет административный розыск и доставку нарушителей в районный ТЦК.

Задержание может производиться исключительно сотрудниками полиции в следующих случаях:

– зафиксировано нарушение правил военного учета в реестре военнообязанных;

– отсутствие военно-учетного документа;

– военнообязанный не состоит на воинском учете или снят с него;

– уклонение в виде неявки по повестке;

– игнорирование направления на прохождение ВВК.

В таких случаях задержание производится на основании статьи 262 КУоАП и является абсолютно законным.

Если же человек не нарушал правил воинского учета или является невоеннообязанным или призывником, административное задержание не производится.

Могут ли ТЦК принудительно удерживать военнообязанных

По прибытии в районный ТЦК таких военнообязанных обычно направляют на ВВК. В случае отсутствия оснований для отсрочки мужчину мобилизуют.

Работники ТЦК осуществляют контроль за прохождением ВВК из-за массового игнорирования направления и неявки на медосмотр, говорят юристы.

Также проблемным вопросом была явка по "боевой" повестке, поскольку во многих случаях военнообязанные уклонялись от призыва.

Однако, по словам юристов, работники ТЦК не могут принудительно удерживать мужчин, поскольку являются не правоохранительными органами, а подразделением ВСУ, уполномоченным вести воинский учет и проводить призыв на военную службу.

"Поэтому какими-либо полномочиями на задержание и арест граждан данная структура не наделена. В случае, если работники ТЦК и СП фиксируют незаконные действия военнообязанных, они имеют право на привлечение таких нарушителей к административной или уголовной ответственности. Но принудительная мобилизация или содержание в помещении ТЦК и СП не должны применяться как санкция", – объясняют юристы.

Что делать, если содержат в помещении ТЦК и СП

По словам юристов, прежде всего, необходимо строго соблюдать правила военного учета, иметь действительные военно-учетные документы и не игнорировать повестки.

Военнообязанные, задержанные и доставленные в помещение ТЦК и СП и отказывающиеся от прохождения ВВК и мобилизации, могут написать письменный отказ и потребовать немедленного освобождения.

В случае принудительного задержания единственным правовым способом является обращение в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления в виде лишения свободы.

"Нужно понимать, что военнообязанным, подлежащим призыву на военную службу, не стоит рассчитывать на освобождение из помещения ТЦК и дальнейшее уклонение от призыва. Существует только два варианта: или исполнение воинской обязанности в виде призыва на службу или привлечение к уголовной ответственности по ст. 336 Уголовного кодекса Украины", – рассказали юристы.