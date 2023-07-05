Могут ли ограниченно пригодных украинцев повторно отправить на ВЛК: разъяснение

В Украине продолжается общая мобилизация и введенное военное положение в связи с полномасштабной военной агрессией РФ против нашего государства. В настоящее время военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву.

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Даже лицам с ограниченной годностью может прийти повестка из военкомата для повторного прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Об этом рассказал адвокат Андрей Карпенко на платформе b2bconsult.

В Украине, согласно Приказу № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", существуют правила оценки состояния здоровья военнообязанных, резервистов и призывников. Эти правила применяются во время весеннего и осеннего призыва, а также при общей или частичной мобилизации.

Согласно этому документу установлены три категории непригодности к военной службе:

Ограниченно пригодный.

Непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно пригоден в военное время.

Непригоден к военной службе со снятием с военного учета.

Могут ли ограниченно пригодных украинцев повторно отправить на ВЛК?

Адвокат отметил, что лица, ранее признанные ограниченно пригодными для военной службы, могут быть повторно отправлены на медицинскую комиссию. Он отметил, что мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку от территориального центра комплектования и социальной поддержки, после чего их обязательно направляют на прохождение военно-врачебной комиссии.

"В целом вывод ВЛК действителен 12 месяцев. Во время военного состояния повторную медкомиссию проходят даже те, кто прошел ее планово незадолго до мобилизации. За этот период обстоятельства могли измениться и человек, которого признавали ранее пригодным, может, например, теперь иметь причины для отсрочки или напротив. Вывод: ТЦК должны назначить новую ВЛК для военнообязанного в случае, если со времени последнего прохождения ВЛК прошло 12 месяцев", – отметил Карпенко.

Ранее сообщалось, как мобилизованным в Украине выбирают специальность для службы в ВСУ и какие нюансы нужно знать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине повестку законно вручать только лично под подпись военнообязанного. О том, кого могут мобилизовать в июле, читайте по ссылке.

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