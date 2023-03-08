Могут ли мобилизовать во время военного положения мужчину, имеющего близкого родственника с инвалидностью: детальное разъяснение

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву в армии. Однако законодательство регламентирует, что целый ряд категорий граждан могут быть освобождены от мобилизации.

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Получить освобождение от призыва могут, в том числе, украинцы, имеющие близкого родственника с инвалидностью. Об этом объяснил адвокат Богдан Пересада.

Правозащитник отметил, что согласно ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" военнообязанные не подлежат призыву, если у них жена или муж с инвалидностью, а также если у их родителей или родителей мужа или жены есть инвалидность.

При этом следует учитывать, что речь идет только об инвалидности I и II группы. Следовательно, третья группа инвалидности не является основанием для того, чтобы военнообязанный получил отсрочку от службы. Согласно законодательству, мобилизации не подлежат украинцы, имеющие жену или мужа из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы.

Чтобы в этом случает получить законные основания для отсрочки, граждане обязаны предоставить в свой ТЦК и СП документы об инвалидности родственника. Это может быть справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме № 157-1/о, удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение по инвалидности, удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи по инвалидности, справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальное пособие.

Также в пакет документов необходимо приложить свидетельство о браке и копии паспортов. Однако нужно учитывать, что, если были изменения фамилий или имен, потребуются документы об этом. Кроме того, нужно написать заявление в произвольной форме, в котором указать, почему лицо не подлежит мобилизации. При чем заявление нужно написать в двух экземплярах – один для ТЦК и СА, второй – с отметками о том, что заявление приняли.

Напомним, если потенциальный призывник находится за границей, мобилизовать его не смогут. В то же время есть случаи, когда таким лицам приходят повестки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– отдельные категории лиц могут получить отсрочку от мобилизации;

– может ли работодатель вручать повестку и при каких условиях;

– какие предприятия могут забронировать работников во время мобилизации.

Ранее сообщалось, что за игнорирование повестки украинцам угрожает ответственность – административная или уголовная. Если проигнорировать повестку для уточнения данных, можно получить штраф, а если речь идет о неявке в ТЦК по мобилизационному распоряжению – предстать перед судом как обвиняемый в уголовном правонарушении.

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