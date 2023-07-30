Могут ли мобилизовать студента в Украине: юрист объяснил нюансы

Студентов дневной и дуальной формы обучения украинских и зарубежных вузов не должны призывать во время мобилизации в Украине. Однако такие военнообязанные могут стать в ряды ВСУ по собственному желанию.

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Порядок призыва на военную службу регулируется законами "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Юрист Богдан Пересада ответил на вопросы относительно мобилизации студентов.

Могут ли мобилизовать студента?

Так, согласно статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву во время всеобщей мобилизации в Украине не подлежат, среди прочих – соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования.

Это означает, что на период обучения мобилизовывать гражданина не имеют права. Но в соответствии с указанной нормой законодательства отсрочка распространяется только на дневную и дуальную форму обучения.

В то же время призыв касается тех студентов, которые после окончания бакалавриата и перед тем, как поступить на магистратуру, временно не числятся в студентах. Они не получают отсрочку, ведь официально в это время не получают образование. Также любой военнообязанный может пойти на мобилизацию добровольно, если он пригоден к военной службе по состоянию здоровья.

Есть ли возрастные ограничения для получения студентом отсрочки?

По словам юриста, возрастных ограничений для поступающих нет. Указанная норма закона также не содержит исключений по обучению на первой или второй магистратуре, бюджете или контракте, получении первого или второго образования и т.п.

Отсрочка от мобилизации распространяется на студентов всех высших учебных заведений, независимо от того, это государственный или частный вуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 августа будут действовать некоторые новые правила мобилизации. В частности, по желанию срочники могут быть переведены в категорию мобилизованных.

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