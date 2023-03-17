Могут ли мобилизовать лиц с болезнями эндокринной и нервной системы во время военного положения: разъяснение

В мирное время в Украине многие заболевания могут быть преградой для мобилизации военнообязанных, которыми являются мужчины 18-60 лет, однако во время войны этот перечень существенно уменьшается. Пригодность к военной службе имеет право определять только военно-врачебная комиссия (ВВК).

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Так, после вручения повестки и прохождения медосмотра отсрочку от нее получить или быть признанными непригодными для службы в рядах ВСУ могут лица с некоторыми болезнями эндокринной и нервной системы. OBOZREVATEL разобрался, кто по такому состоянию здоровья не будет подлежать мобилизации.

Напомним, что всеобщая мобилизация в Украине во время войны продлена пока до 18 мая 2023 года. Не подпадают под нее те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из воинского учета в соответствии с выводом ВВК.

До того каждый призывник проходит полноценный медицинский осмотр у хирурга, терапевта, дерматолога, стоматолога, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, а при наличии медицинских показаний – дополнительных врачей других специальностей.

Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ определяет список болезней, при наличии которых военнообязанных могут временно или вообще не взять на службу в мирное и/или военное время. К тому же список заболеваний, из-за которых не примут в армию в мирное время, существенно шире, чем препятствующий службе во время военного положения.

Тогда как перечень граждан, не подлежащих призыву, определен ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

С какими заболеваниями эндокринной системы могут не взять на службу?

Граждане, у которых были обнаружены патологии эндокринной системы, сопровождающиеся расстройством питания или нарушением обмена веществ, считаются ограниченно пригодными к военной службе.

В этом случае все зависит от того, как само заболевание влияет на общее состояние здоровья конкретного человека.

С какими заболеваниями нервной системы могут не мобилизовать?

К таким относятся:

– прогрессивные, со значительными нарушениями функций воспалительные болезни ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс и т.п.);

– прогрессивные, со значительными нарушениями функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой) и т.д.;

– эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

– быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, медицинская комиссия призывника – это обязательный этап мобилизации, без ее прохождения военнообязанных на фронт и даже на обучение не отправят. По словам юристов, решение ВВК о пригодности или непригодности к службе можно обжаловать, если на это есть основания.

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