Могут ли мобилизовать человека, в отношении которого идет судебное дело: детальное разъяснение

В Украине лица, приговоренные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, исключаются из воинского учета. Те же, в отношении которых идет судебное разбирательство, могут быть мобилизованы, но решение по этому поводу в каждом конкретном случае индивидуально.

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Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23) содержит полный перечень оснований для отсрочки от мобилизации во время действия военного положения. OBOZ.UA собрал разъяснения о том, могут ли забрать на службу в ВСУ военнообязанного, над которым идет судебное дело.

Могут ли мобилизовать, если идет суд?

По словам адвокатов, понятие "судебное дело" достаточно широкое, поскольку это может быть и гражданское дело, например, о разводе или каком-либо земельном споре. Если же говорить об уголовных делах, то закон о мобилизации не содержит положений, которые устанавливали бы право на отсрочку или вообще невозможность мобилизации лиц, в отношении которых осуществляется уголовное производство, не зависимо от его стадии – это еще досудебное расследование или уже рассмотрение дела в суде.

В то же время, если при судебном разбирательстве дела обвиняемого призвали для прохождения военной службы во время всеобщей мобилизации, суд останавливает судебное производство до его увольнения со службы.

"Поэтому факт уголовного производства, которое продолжается в отношении человека или, более того, другого судебного производства (гражданского, административного, отдельного и т. п.), где он – участник дела, не является препятствием для его мобилизации", – объяснила Лидия Карплюк, партнер Grain Law Firm.

Ее коллега Марина Ивина из АО GRACERS добавила: если военнообязанный является потерпевшим, истцом, ответчиком или свидетелем по гражданскому или административному делу, то это никак не влияет на его возможность быть мобилизованным. Напротив, его мобилизация может служить основанием для остановки судебных разбирательств, в соответствии с процессуальным законодательством.

Возможна ли мобилизация, если есть судимость?

Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" (ст. 4, ч. 2) Вооруженные силы Украины и другие военные формирования не могут комплектоваться лицами, имеющими судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке.

В частности, не берут на службу во время мобилизации военнообязанных, судимых по таким статьям:

– совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины;

– совершение умышленного убийства двух или более лиц;

– совершение убийства с особой жестокостью;

– совершение убийства сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием;

– совершение особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений;

– совершение уголовных правонарушений (предусмотренных статьями 152-156-1, 258-258-6, ч. 4 ст. 286-1, ст. 348 Уголовного кодекса Украины).

Также не попадают под мобилизацию осужденные должностные лица, которые, согласно пп. 1 п. 3 примечания к ст. 368 Уголовного кодекса Украины, занимали особо ответственное положение, и если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке.

Следовательно, военнообязанные лица, приговоренные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, исключаются из воинского учета. Лица, в отношении которых судебное разбирательство продолжается, могут быть мобилизованы: тогда судебное производство по ним может быть приостановлено до завершения военной службы.

Бывают и случаи, когда суд решает запретить мобилизацию лица еще до завершения судебного разбирательства. Однако они единичны и зависят от конкретных обстоятельств дела. То есть, решение о мобилизации каждого военнообязанного, которым имел/имеет судимость, принимается индивидуально, с учетом обстоятельств дела и действующего законодательства.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025 года Кабинет Министров Украины утвердил порядок, регламентирующий призыв заключенных на военную службу. Это касается лиц, которые были осуждены за нетяжкие преступления и могут мобилизоваться добровольно.

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