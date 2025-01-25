Могут быть проблемы со здоровьем: астропрогноз на 25 января

Первый месяц года подходит к концу. Это был непростой период глубинных осознаний, планов и личностных трансформаций. В субботу, 25 января, стоит уделить больше внимания здоровью. После насыщенной и энергетически нестабильной недели важно собраться с силами и держать себя в тонусе.

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Как рассказала астрологиня и нумерологиня Исита Гая эксклюзивно для OBOZ.UA, наступает время для перезагрузки. Эмоциональные качели могут усугубить общее самочувствие.

Лучший способ минимизировать негативное влияние – следовать общим советам по здоровому образу жизни. Занятия спортом помогут улучшить настроение. Употребление здоровой пищи наладит проблемы с кишечником.

Также следует уделить время отдыху.

"Вы должны максимально отдыхать, и медитации 5-10 минут в день помогут освободиться от этого напряжения и головной боли", – посоветовала Исита Гая.

В субботу, 25 января, следует посвятить время размышлениям и самоанализу. Есть высокий риск ухудшения самочувствия, особенно это касается проблем с желудком.

Астрологиня посоветовала тщательно подойти к составлению меню. Лучше выбрать легкое питание, добавить в рацион фрукты и овощи, пить побольше жидкости.

Также этот день можно посвятить духовной практике. Это может быть медитация, чтение интересной литературы, занятие творчеством или другие практики, способствующие расширению сознания и получению новых знаний.

В целом 2025 год, по словам астролога, будет переломным для всей планеты. Вероятны неожиданные события и глобальные потрясения.

"Но все эти трансформации нам помогут сбросить лишнее, освободиться и чувствовать себя лучше", – резюмировала Исита Гая.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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