Могли даже избить: почему в СССР мужчинам нельзя было зачесывать волосы на левую сторону

Самовыражение через внешность в СССР не приветствовалось и даже осуждалось. Так мужчину с длинными волосами могли постричь силой. И даже зачесываться на левую сторону было нельзя.

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Откуда появилось последнее правило, попытался разобраться в OBOZ.UA. Оказалось, это явилось следствием трагедии Второй мировой войны.

Значительная часть территории Советского Союза тогда оказалась под оккупацией, и местное население смогло как следует рассмотреть прически немцев. Короткая стрижка с бритыми затылком и висками, зачесанная с правой стороны на левую, была обязательной в гитлерюгенде, но пользовалась популярностью также среди немецких солдат и офицеров. Человека, повторявшего такой образ после войны, могли обвинить в симпатии к нацистам.

Такая прическа называется "андеркат" и возникла она в начале ХХ века в среде уличных банд Англии. Там ее уважали за практичность и легкость в исполнении.

Впоследствии тренд подхватили военные. Так участники Первой мировой войны отдавали ей предпочтение потому, что такая прическа не нуждалась в уходе и была гигиенической, к тому же выглядела довольно стильно даже во время парадных торжеств. С течением времени она стала обязательным элементом образа европейских военных. Мода на андеркат продержалась вплоть до эпохи The Beatles, когда битломаны начали выращивать более длинные пряди.

В СССР такая стрижка тоже прижилась, но со своими нюансами. Так затылок и виски выстригали не так коротко, а верхние пряди нельзя было зачесывать на левую сторону. Подобная укладка устойчиво ассоциировалось с образом Адольфа Гитлера. Такой внешний вид осуждался настолько, что мужчину или мальчика с зачесанной на левую сторону прической могли избить прямо на улице. Особенно остро общество реагировало на подобные прически в послевоенные годы.

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