'Моего папу провожали в последний путь всем Киевом': 13-летний Арсен доверил свою историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Арсену 13 лет и он очень любит рассказывать о своем отце. Потому что чувствует, что когда делится воспоминаниями, папа будто продолжает жить… Недавно парень из Киева принял участие в зимней смене "Блогер Кемп" на Закарпатье. Там он доверил свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Его отец, Андрей, встал на защиту нашей земли в первый же день полномасштабной войны. Ибо не мог оставаться в стороне. После освобождения Киевщины служил в Харьковской области, затем в Донецкой области.

"Он сказал собратьям отойти за машину, а сам пошел в разведку. Прилетел дрон и погиб. Когда я узнал об этом, стал думать, что мне делать… Наверное, чувствовал, что я – один человек в семье и что теперь семья держится только на мне", – говорит Арсен.

Парень признается, что до сих пор живет с мыслью, что папа просто куда-то уехал. Хотя похороны самого родного человека стали для ребенка самым болезненным моментом в жизни.

"Когда мы провожали моего папу в последний путь, то стоял весь Киев. Впереди ехали патрульные машины. В колонках играли его любимые песни. Проститься с папой пришло людей 400. Теперь многие прощаются с Героями так же", – вспоминает Арсен.

Историю мальчика можно послушать здесь.

В изменениях "Блогер Кемпу" принимают участие дети из самых незащищенных категорий: сироты и полусироты, дети на попечении; дети, потерявшие родителей во время войны; дети, имеющие психологические травмы и нуждающиеся в социализации. Этой зимой участниками смены впервые стали дети, пережившие незаконный вывоз в Россию и вернувшихся домой. Фонд обеспечил психологическую и физическую реабилитацию.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.