'Мобильные врачи' и 'Фундация Течия' запустили новый медицинский комплекс для деоккупированных территорий

Проект благотворительного фонда Fortitude UA "Мобильные врачи", предоставляющий бесплатные медицинские услуги жителям деоккупированных территорий, начал партнерство с общественной организацией "Фундация Течия". Итого партнеры обустроили три полуприцепа – это основа мобильного медицинского комплекса, который будет выезжать на территории, пострадавшие от российской агрессии.

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Каждый полуприцеп состоит из трех кабинетов, обустроенных в соответствии с санитарными нормами и правилами Минздрава. Они имеют систему кондиционирования, вентиляции и отопления, так что пациенты смогут комфортно получать медуслуги в любое время года. В каждом полуприцепе есть дизельный генератор, стабилизатор напряжения, водонагреватель и 400 л запаса воды – этого достаточно для одного дня автономной работы.

Первый выезд нового комплекса запланирован в субботу, 29 июля, в Новобасанскую громаду Черниговской области. В мобильных кабинетах жителей будут принимать невролог, гинеколог, эндокринолог, кардиолог, терапевт и офтальмолог. Здесь же можно сдать анализы, пройти ЭКГ и УЗИ, а также получить лекарства по рекомендациям медиков. Все консультации, процедуры и препараты бесплатны для пациентов.

"Мы позаботились о комфорте пациентов и обеспечили доступ для людей с инвалидностью. Также обустроили лабораторию, аптеку и помещение для нужд медперсонала. Все, как в привычной больнице, только с доставкой к пациентам. Сегодня мы имеем самый большой автопарк мобильных амбулаторий в Украине. И это только начало, в планах – серьезное масштабирование", – комментирует Александр Бухтияр, соучредитель проекта "Мобильные врачи".

Для покупки, обустройства, оснащения полуприцепов оборудованием и финансирования первого выезда ОО "Фундация Течия" передала проекту 8,85 млн грн.

"Мы помогаем развиваться украинской медицине с 2019 года, в нашем фокусе были и остаются детские онкобольницы. Но новые вызовы нуждаются в новых проектах, поэтому мы поддержали "Мобильных врачей". Это действительно качественные медуслуги, которые будут доставлять в места, где оккупанты оставили после себя" руины. Так мы присоединяемся к восстановлению этих регионов и начинаем с медицины", – объясняет Олег Крот, президент "Фундации Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

"Фундация Течение" с 2019 года реализует проект "Выздоровай быстрее!", в рамках которого помогла модернизировать оборудование в 19 медучреждениях в 14 городах Украины. Стоимость модернизации – почти 27 млн. грн. По данным врачей, это оборудование уже помогло провести более 8,5 тысячи операций и более 84 тысяч лабораторных исследований.

"Мобильные врачи" – проект благотворительного фонда Fortitude UA (занимается социальными проектами, в частности, линией психологической поддержки 6484), обеспечивающей доступ к профессиональной медицине и лекарствам жителям деоккупированных территорий. В его рамках в пострадавшие села уезжают грузовики, оборудованные под полноценные медицинские кабинеты и лаборатории. Команду врачей формируют под запрос громады. Первый выезд состоялся в октябре 2022 года в село Мощун Киевской области. К июню 2023 года проект успел охватить более 1000 человек из сел Черниговской, Киевской, Сумской областей. В планах – Запорожская, Харьковская, Херсонская, Луганская и Донецкая.