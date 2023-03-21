Мобильные психологи Фонда Рината Ахметова помогут врачам Днепропетровщины

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова провели групповую психологическую консультацию по теме "Как преодолеть стресс во время войны" для коллектива Центральной больницы Криничанского поселкового совета на Днепропетровщине.

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Во время полномасштабной войны Днепропетровская область приняла сотни тысяч переселенцев. К тому же из-за относительной близости к линии фронта именно туда еще с 2014 года доставляют раненых людей.

Поэтому во время групповой консультации психологи Фонда Рината Ахметова не только помогли медицинским работникам почувствовать улучшение психологического состояния здесь и сейчас, но и предоставили практические упражнения для самостоятельного снижения стресса и внутренней стабилизации. .

"Многие люди переживают усталость, истощение, опустошение, тревогу. Поэтому консультации психолога сейчас самое время, ведь на них формулируются полезные советы. В частности, как овладеть собой в критических ситуациях и как поддержать здоровое психологическое состояние. Особенно это важно для медицинских работников всех звеньев и специализаций. Знать минимальный набор приемов базовой психологической помощи нужно, чтобы справиться со стрессом самостоятельно и помочь пациентам и близким пережить эти непростые времена и справиться с эмоциями", — говорит в о. медицинского директора Центральной больницы Криничанского поселкового совета Татьяна Саверская.

Девять лет назад Фонд Рината Ахметова начал проект психологической помощи жителям Украины, пострадавшим от войны.

В прошлом году Фонд организовал выезды мобильных бригад психологов, которые помогали самым уязвимым категориям населения и переселенцам. В 2023 году аудитория была расширена: психологи Фонда помогают также старшеклассникам, врачам и учителям — людям, которые из-за психологических нагрузок нуждаются в особом внимании и поддержке.

Психологическую помощь от Фонда с 2014 года получили более 145 тысяч жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда Рината Ахметова по курсу "Травма войны".