Мобилизация в Украине: юрист объяснил, в каких случаях повестки можно игнорировать

В процессе мобилизации в Украине повестки могут быть вручены гражданам в любом месте, включая улицы, гостиницы, торговые центры и т.д. Однако существует важное условие: получатель должен лично принять документ и подписать его после получения.

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Об этом рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич. Он объяснил, могут ли вручать военнообязанным повестки не лично, а через их родственников.

Антон Маринич указывает, что законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации ясно определяет, что вручение повесток военнообязанным через их родственников не предусмотрено. Он отмечает, что законодательство устанавливает строгие требования к форме повестки, местам вручения и лицам, уполномоченным на ее вручение.

"Постановлением Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" № 1487 от 30 декабря 2022 года определен перечень уполномоченных лиц, которые могут вручить повестку. При том, что на родственников или других близких людей военнообязанного такие обязанности по вручению не возлагаются", – говорит специалист.

Независимо от того, получена ли ими повестка или нет, призывники обязаны явиться в призывной участок в течение десяти дней с момента начала соответствующего очередного призыва на срочную военную службу. Это означает, что даже если повестка не была получена, призывник несет обязанность своевременно явиться на призывной участок.

"Законодателем были приняты изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится", – подводит итог Антон Маринич.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время военного положения в Украине всеобщей мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет, пригодные к военной службе по состоянию здоровья. Некоторые категории граждан такого возраста могут получить отсрочку от призыва в ряды ВСУ из-за бронирования на работе.

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