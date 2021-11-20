'Мне сейчас страшно. Очень': бывшая волонтер, которая пошла служить по контракту, нуждается в помощи

Два года назад OBOZREVATEL писал о волонтере Инне Билецкой, которая боролась с загадочной болезнью, разрушавшей ее мозг. Тогда благодаря помощи сотен неравнодушных украинцев, среди которых были и читатели нашего издания, ей удалось накопить средства на установление диагноза и полный курс лечения. И казалось, худшее для Инны уже осталось позади.

С тех пор в жизни молодой и красивой женщины многое изменилось. Она уже не ездит в зону проведения ООС в качестве волонтера. Вместо этого Инна подписала контракт с ВСУ и вернулась на Донбасс как военнослужащая, отбыв две ротации на Светлодарской дуге. Сейчас она проходит службу в Киеве, в 101 отдельном батальоне охраны Генерального штаба – чтобы быть ближе к двум маленьким дочерям, которые очень нуждаются в том, чтобы мама была рядом.

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Но недавно болезнь вернулась. И, как и любая беда – вернулась не одна. Историю Инны Билецкой, которая снова вынуждена проходить непростое испытание, читайте дальше.

В свое время история Инны Билецкой всколыхнула Украину. Когда началась война, эта совсем молодая и хрупкая девушка начала возить на фронт помощь: продукты, форму, прицелы... Средств на то, в чем нуждались ребята, целенаправленно не собирала – тратила преимущественно деньги собственной семьи. А через несколько месяцев Инна взвалила на себя обязанность, справиться с которой, вероятно, по силам не всем мужчинам. Она на волонтерских началах работала в одном из прифронтовых моргов. Тогда, в горячем 2014-м, там было много работы…

Всё началось практически случайно. Во время очередной поездки в АТО Инна заехала в Артемовск, отвезти кое-какую помощь нескольким знакомым медикам. И стала свидетелем, как из-под Чернухино, где тогда шли ожесточенные бои, в местный морг привезли изуродованное тело совсем юного парнишки из-под Киева. Так случилось, что Инна в какой-то момент осталась у тела воина сама. И именно в это время на телефон погибшего начала звонить по телефону его мама. Долго, настойчиво… Инне пришлось ответить на звонок, чтобы сказать не находящей себе от беспокойства места маме, что ее сын домой больше не вернется.

С тех пор Инна принялась помогать работникам этого морга. Развозила документы. Сопровождала тела погибших воинов, когда их в последний раз везли домой. Знала историю каждого из них. И каждого из них будет помнить, сколько будет жить.

"Не было ребят с простыми историями. Тому первому мальчику, которого я принимала, всего 19 было. Один он у мамы был. Никогда вообще от командира не отходил – а тут при обстреле зачем-то побежал забрать черпак... Сергей Матусевич из 128-ойй – тоже сирота. Долго его искали, полгода не отдавали тело. Девушка у него беременная осталась, а бабушка умерла, после того как узнала о гибели внука. Еще один мой знакомый из той же 128-й с товарищами стоял во время обстрела – и он отбежал за угол. А четырех его побратимов расстреляли на месте…" – делилась тогда с OBOZREVATEL страшными воспоминаниями Инна.

С тех пор, говорит молодая женщина, она больше ни разу не плакала. Никогда. Ни тогда, когда попала в реанимацию с непонятным заболеванием, которое отнимало у нее возможность говорить, ходить, жить. Ни тогда, когда услышала диагноз: арахноэнцефалит герпервирусной этиологии – воспаление коры головного мозга. Ни тогда, когда, вспоминает Инна, врачи сказали, что полностью вылечиться ей не удастся – и периодически нужно будет проходить курс поддерживающей терапии, чтобы просто жить хотя бы относительно нормальной жизнью.

Более того: выписавшись из больницы тогда, в 2019-м, получив 2 группу инвалидности – Инна говорит, не смогла оставаться дома. И подписала контракт с ВСУ, чтобы ехать на Донбасс – уже как военнослужащая. Вместе с 59 ОМБр она в 2019-2020 году отбыла две ротации на Светлодарской дуге.

"Первый контракт я подписала сразу после того, как выписалась из больницы. Почему? Потому что именно военные помогали мне выбраться из реанимации. Кроме того, я устала отовсюду слышать упреки вроде "ты ведь не служила – какая же ты патриотка?". Все те годы, которые я провела на Донбассе как волонтер, которые я работала в морге – они нигде не зафиксированы. Люди видели, что я делала, но кому-то что-то доказать я не могла, да и не хотела. Поэтому решила в конце концов идти служить" , – говорит Инна.

Она рассказывает: война образца 2019-2020 годов и близко не похожа на ожесточенные бои 2014-2015 годов, когда Донбасс в буквальном смысле пылал, а украинских воинов погибало столько, что порой оставлять тела погибших приходилось прямо во дворах моргов.

Но все же – война продолжается. Обстрелы и провокации со стороны врага происходят практически каждый день.

Впрочем, и защитники Украины не сидят, сложа руки. Так, Инна и ребята из 1 мотопехотного отделения, которым она на тот момент командовала, получили именные часы от президента Зеленского и отличия "Казацкий крест" от командующего ООС – за несколько удачных спецопераций.

Среди них – и сбитие вражеского беспилотника Застава Bird Eye 400 стоимостью более 2 миллионов долларов, который стал еще одним доказательством российской агрессии, ценным источником информации и прототипом для разработки подобных БПЛА уже украинскими разработчиками.

За годы службы в армии Инна продолжала раз в полгода проходить поддерживающий курс лечения, чтобы не допустить осложнений, уже однажды приведших ее к реанимации. Вдобавок ко всему, вероятно, предыдущие стрессы и нагрузки начали сказываться – и проявляться в виде других заболеваний. Так, за последние два года Инна перенесла несколько операций. В ходе одной из них ей заменили один из дисков в шейном отделе искусственным. Сейчас же, как предполагает сама Инна, из-за постоянного ношения тяжелого бронежилета у нее образовалась грыжа в области поясницы. И сейчас требуется хирургическое вмешательство, в ходе которого хирурги либо попытаются спасти "родной" диск, либо, если он поврежден необратимо, вынуждены будут устанавливать вместо него металлокерамический кейдж.

Из-за грыжи, признается Инна, ей уже сложно ходить, постоянно донимает боль. Да и давнее воспаление коры головного мозга все ощутимее дает о себе знать. И один за другим возвращаются симптомы, которые тогда, в 2019 году, закончились для Инны реанимацией.

"Сейчас оно только начинается. Я еще пока могу ходить. Но уже с неделю температура повышена. Уже собирается гной в гайморовых пазухах – и я вынуждена ходить к врачам, чтобы его выкачивать. Врачи говорят: тянуть уже некуда. Потому что у меня снова исчезли рефлексы: тело просто не реагирует на проверку неврологическим молоточком. Если сейчас ничего не сделать – я знаю, что меня ждет. Уже совсем скоро я не смогу ходить – как это уже было в прошлый раз, а дальше - потеряю способность разговаривать. Честно – я боюсь сейчас. Очень боюсь. Консультировалась в Институте Громашевского - там сказали, надо ложиться на лечение. На него ориентировочно понадобится около 50 тысяч гривен. А я за прошлый месяц получила зарплату 5 700 грн – ведь из-за ухудшения состояния здоровья вынуждена была идти на больничный. Из-за того, что я работаю, у меня забрали вторую группу инвалидности и дали третью. Пенсия там вообще мизерная. Так что где мне брать такие деньги – я просто не знаю", – говорит Инна.

Но больше всего ее беспокоит еще одна проблема. Еще в 2019 году у нее обнаружили образования в груди: фиброаденомы.

"Как мне объяснили врачи – это не онкология. Но гистология показала, что эти образования – смешанного типа. И в любой момент они могут стать злокачественными", – говорит Инна.

С того времени она уже дважды ложилась под нож хирурга. Сначала ей прооперировали грудь слева: вырезали 5 образований. Затем – справа, где фиброаденом было две, но гораздо большего размера. Тогда же, во время второго операционного вмешательства, женщине установили бесплатные грудные импланты.

"Как мне объяснили, во время операций забрали с этими аденомами много ткани. И чтобы хоть как-то это компенсировать, чтобы это не бросалось в глаза – тогда же, во время второй операции поставили эти протезы. "Ты еще молодая, - говорили. - Чтобы хоть какой-то вид был". Пару месяцев назад один из них лопнул. Возможно, из-за какого-то дефекта. А может и из-за того, что я постоянно таскала на себе тяжелый бронежилет. Меня уже через 5 дней после операции на груди отправили на натовские учения. Хотя я предоставляла документальное подтверждение, что на тот момент мне были противопоказаны любые физические нагрузки. В ответ услышала: все болеют... У меня внутри все болит и жжет... И врачи говорят: тот грудной протез срочно надо доставать... А с другой стороны груди через год после операции снова появились 5 или 6 этих аденом. И они, по словам врачей, быстро растут. Их тоже надо удалять, потому что гарантий, что оно не переродится в злокачественные опухоли, мне никто дать не может", – рассказывает Инна.

Оперироваться Инна собирается в одной из винницких больниц. Там ее ждет серьезная операция, в ходе которой ей удалят не только сами образования, но и значительную часть груди, где они возникают. Далее врач настоятельно советует Инне установить эспандер, а впоследствии – вставить импланты. По мнению специалиста, рассказывает Инна, если не решиться на радикальные меры – она ежегодно вынуждена будет вырезать все новые и новые образования.

Больница, куда обратилась со своей бедой Инна – государственная. И "бесплатное" лечение в ней обойдется молодой военной, по меньшей мере, в 3 тысячи долларов – именно такую сумму озвучил ей врач.

"Ориентировочно 3 тысячи долларов. Это он мне сразу сказал, как только я зашла. Говорит: "Привозите в понедельник 3 тысячи долларов – закажем эспандер и приступим к работе". Я когда это услышала – мне стало плохо. Потому что никто же не спрашивает, есть у меня такие деньги или нет, и смогу ли я их найти за несколько дней... Спросила только, это все – или стоит ли готовиться еще и к дополнительным затратам. Ответ: "Увидим после операции. Вы же понимаете, мы бесплатная клиника, но и то надо докупить, и то… Ну и отблагодарить надо"… Сколько еще нужно готовить денег – он не сказал. Но я поняла, что могу "влететь" на еще примерно такую же сумму. Впрочем, выбора у меня нет. В Киеве, где я также консультировалась, такие операции стоят, по меньшей мере, втрое дороже", – рассказывает Инна.

Молодой женщине сейчас необходимо решить, что спасать первым: мозг, грудь или спину. И где брать средства для лечения. Инна сама воспитывает двух маленьких дочерей. Зарплата – даже офицерская (не так давно она получила звание младшего лейтенанта) – достаточно небольшая. Да и ту уже совсем скоро Инна может потерять. Недавно ее предупредили, что собираются уволить из 101 отдельной бригады охраны Генерального штаба, где она занимает должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению – как объясняет сама Инна, на основании того, что ее группа инвалидности вроде бы не позволяет ей продолжать службу.

И тогда Инна останется вовсе без средств для выживания. Не говоря уже об оплате дорогостоящего лечения – которое ей нужно уже сейчас.

Собрать средства для лечения Инна пыталась самостоятельно. Она имеет золотые руки – и умеет делать и невероятной красоты предметы декора, и изящные украшения, и разнообразные сладости. Даже пыталась продавать собственные изделия через свой профиль в Инстаграмме. Однако без дополнительной раскрутки профиля успехи в этом начинании до сих пор у Инны достаточно скромные. Хотя то, что она умеет делать – действительно вызывает восхищение. И стоит внимания.

Поэтому Инне остается надеяться, что люди, которые уже вытаскивали ее буквально с того света – и на этот раз не оставят один на один с бедой.

Помочь Инне можно по реквизитам :

5168 7450 3087 6863 Приватбанк

5167803219889453 Сбербанк

А еще можно заглянуть на профиль Инны в Инстаграм и, возможно, приобрести что-нибудь из ее многочисленных и талантливых работ. Ведь в творчестве Инна находит и утешение, и успокоение – и собирается продолжать им заниматься, пока будут силы.