Шольц спрогнозировал, когда закончится агрессивная война России против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц прогнозирует, что война, которую Россия развязала в Украине, затянется на длительное время. При этом агрессивная война будет продолжаться до тех пор, пока кремлевский диктатор Владимир Путин не поймет, что аннексировать значительную часть украинской территории ему не по силам.

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Об этом сообщает NTV. Шольц отметил, что западные партнеры должны быть готовы гарантировать поддержку Украины в течение длительного времени.

"Единственной основой для всего является осознание Россией того, что она не может просто аннексировать значительную часть украинской территории, как она пытается сделать сейчас. Только при наличии этого понимания можно будет разрешить военную ситуацию", – заявил канцлер.

Однако, по его словам, в настоящее время кремлевский диктатор еще не готов осознать это.

"Но этот шаг еще не актуален у российского президента. Цена крови, которую Путин навязывает своей стране, своим молодым людям за свою империалистическую мечту, действительно ужасна", – добавил Шольц.

Накануне Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин не ищет переговоры по завершению войны против Украины. Он призвал правительства стран Евросоюза заказывать больше оружия для ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олаф Шольц признался, что ведет с Путиным "длинные разговоры". К тому же лидера России, развязавшего войну в Украине, он назвал "вежливым человеком".

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