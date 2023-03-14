Митрополит Харьковский УПЦ МП был замечен в элитной гостинице Трускавца: в гражданском и за рулем Range Rover за $100 тысяч. Фото

Митрополит Харьковский УПЦ МП Онуфрий, настоящее имя Олег Владимирович Легкий, был замечен в элитной гостинице Трускавца. Он приехал на отдых в самый дорогой – пятизвездочный отель курортного города Rixos Prykarpattya в гражданской одежде и за рулем Range Rover стоимостью 100 тысяч долларов.

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Об этом сообщает ZAXID.NET. 52-летний архиепископ засветился в Трускавце 6 марта в компании женщины и, вероятно, своего брата (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что самые дешевые номера без питания у Rixos Prykarpattya стоят от 3310 грн в сутки. Цена "Полулюкса" стартует от 8720 грн в сутки, "Люкс" – от 9460 грн.

За самые дорогие трехкомнатные апартаменты с кухней и двумя ваннами необходимо отдать от 27720 грн.

Таким образом, неделя проживания в самых дешевых номерах с питанием и базовыми услугами на трех человек обойдется примерно в 100000 грн. Апартаменты за этот период будут стоить более 420000 грн.

Издание отмечает, что митрополит с компанией пробыли в отеле минимум неделю.

В то же время, уже известно, что Range Rover Autobiography Онуфрия 2018 года выпуска в среднем стоит около 100 000 долларов.

Примечательно, что о миллионном состоянии митрополита Харьковского уже шла речь в расследовании программы "Деньги". Журналисты обнаружили у архиепископа элитную недвижимость в Харькове – дома по 500 квадратных метров, роскошные квартиры и земельные участки.

Кроме того, был выявлен целый автопарк элитных машин, а еще – яхта.

Таким образом, состояние Онуфрия оценили в 4,5-7,5 миллиона долларов.

Согласно данным YouControl, Олег Легкий владеет элитной квартирой в Печерском районе Киева. Ее сейчас продают за 340 000 долларов. Помимо этого на нем числится дом в Алуште (временно оккупированный РФ Крым – Ред.).

Но и это еще не все. В базе данных Легкий указан как владелец нескольких фирм, часть из которых имеют признаки фиктивности, так как никаких признаков деятельности по адресу их регистрации нет.

Отметим, Легкий родом из Ходорова Львовской области. Он вырос в семье священника, окончил Одесскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию УПЦ (МП).

В 2000 году принял постриг в монашество в Киево-Печерской лавре с именем Онуфрий. В 2012 году решением синода УПЦ МП был назначен архиепископом Харьковским и Богодуховским и, по совместительству, ректором Харьковской духовной семинарии и настоятелем Свято-Покровского мужского монастыря в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом в последние дни 2022 года приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП.

Также OBOZREVATEL писал, что настоятель храма московского патриархата в Лисичанске на Донетчине Андрей Павленко, когда РФ напала на Украину, стал сотрудничать с врагом. Он активно помогал оккупантам в убийствах украинских солдат и активистов в районе Северодонецка, в том числе священника "конкурирующей" ПЦУ в его городе.