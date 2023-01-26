Митрополит Эпифаний встретился с Папой Франциском и призвал к совместной молитве о мире 24 февраля. Фото

25 января в Ватикане состоялась встреча Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с Папой Римским Франциском. Представителем от Православной Церкви Украины стал Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний. Целью визита стала просьба о молитве на благословение украинского народа в день начала полномасштабной войны.

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Об этом сообщила пресслужба ПЦУ. Эпифания сопровождали также архиепископ Евстратий и диакон Андрей Сидор.

Делегация от лица Совета официально поздравила Папу Франциска и высказала благодарность за прием.

"Я часто вспоминаю прошлую встречу со святым Папой Иоанном Павлом II, которая прошла в столице Украины в далеком 2001 году. Спустя большое количество времени мне особенно приятно присутствовать здесь в Апостольской столице", – заявил Маркос Оганесян.

Как добавил Глава делегации епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви, представители ПЦУ считают, что данная встреча – это редкая возможность поделиться чувствами украинского народа в жестокой войне с Российской Федерацией.

"Украинские воины – это пример героизма, жертвенности и отчаянной солидарности нашего народа! Люби своего ближнего, как самого себя, возлагая свои души и материальные блага, чтобы спасти Украинский народ от уничтожения", – сказал Оганесян.

Также он заявил, что украинский народ искренне верит в голос Папы Франциска, который прозвучит против жестокости и несправедливости. Именно такие громкие заявления смогут пробудить весь мир услышать украинцев и понять их боль.

"Мы искренне надеемся в скором времени гостеприимно принять Вас в Киеве под мирным небом свободной и независимой демократической Украины!", – подчеркнул глава делегации ВСЦиРО.

Глава делегации епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви оставил Папе Франциску памятный детский рисунок, который является символом любви к Украине.

"Мы просим Вас, Ваше Святейшество, призвать христиан мира к посту и молитве о победе правды и справедливом мире для Украины 24 февраля – в день, когда год назад началась большая агрессия против нашей страны. Такое мнение родилось между нами во время общения, и мы просим Вас поддержать эту инициативу", – добавил Оганесян.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января Эпифаний провел богослужение в честь Рождества в Киево-Печерской лавре. То, что на территории православной святыни в Киеве украинский язык зазвучал впервые за многие годы, уже успели окрестить историческим событием. Чтобы увидеть его своими глазами, в Успенском соборе на территории лавры собралось огромное количество верующих.

Митрополит Эпифаний во время рождественской службы напомнил, как Украина разрушила планы России, и почтил Героев.