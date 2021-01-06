Митрополит Драбинко: Россия признает ПЦУ. Блиц-интервью ко второй годовщине Томоса

6 января Православная церковь Украины отмечает вторую годовщину предоставления Томоса об автокефалии. Спустя два года ПЦУ имеет официальное признание своего автокефального статуса четырьмя поместными церквями, в ближайшей перспективе – еще ряд признаний. Решена главная проблема украинского православия – проблема раскола.

Несмотря на противодействие и "финансовую дипломатию", РПЦ будет вынуждена признать каноничность ПЦУ, а пока прихожане УПЦ МП будут "голосовать ногами".

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко.

Почему Томос для ПЦУ – повод для гордости в позитивном смысле слова

Во-первых, благодаря принятому историческому решению о подписании Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем была восстановлена историческая справедливость. Древняя Киевская церковь – Церковь-мать для всей русской церкви – наконец, конституировалась.

Во-вторых, благодаря этому решению раскол, который терзал церковь десятилетиями, был преодолен, исцелен. И это, наверное, самое важное, что исходит из дарования автокефалии украинской церкви, что зафиксировано в Томосе.

Трагедия раскола прошла лезвием по семьям, приходам, епархиям, по всему государству. Причин возникновения раскола было две. Одна – это непонимание тогдашними церковными функционерами, и в Украине в том числе, неизбежности исторического процесса распада Советского Союза и крушения того тоталитарного фундамента КГБ, на котором стоял этот колосс и одной из опор которого была созданная Сталиным "красная" церковь.

Другая причина, но она уже вторичная – раскол был искусственно создан Московской патриархией и спецслужбами, чтобы, руководствуясь принципом "разделяй и властвуй", получить политическое влияние в Украине, а церковной власти в Москве иметь преимущество перед властью политической. Мол, вы страну не уберегли, а мы церковными "узами-скрепами" это единство держим. Как видим, ни в первом, ни во втором случае никаких церковно-канонических аргументов нет.

Как мы знаем, именно религиозный фактор сыграл свою роль и в полной мере сказался на попытке аннексии большей части территории Украины. Пятой колонной стал проповедующий "русский мир" Московский патриархат.

В-третьих, касательно достижений ПЦУ, – всего лишь за два года, в условиях бешеного противодействия со стороны церковной и политической Москвы, статус Православной церкви Украины, закрепленный и провозглашенный Томосом, признали 4 поместные церкви мира – Православная церковь Эллады, Православная церковь Кипра, Александрийский и Константинопольский патриархаты, которые включили имя Блаженнейшего Митрополита Епифания в свои диптихи. Для сравнения, Москва ждала признания своего статуса автокефалии 141 год.

В-четвертых, вопрос Украины в церковном плане всколыхнул все церковное сообщество и вскрыл те недостатки и проблемы церковного всеправославного единства, которые долгое время были подспудными, о которых знали, но которые до поры замалчивались и не поднимались. Все мы знаем об идее "отца народов" Сталина, создавшего в 1943 году московский патриархат, присвоить ему статус "вселенского" и провести вселенский собор в Москве. Желание такое больше с тех пор никогда не покидало руководство МП. Нынешний "папа московский" стал его самым ярким апологетом и воплотителем.

Томос решил проблему разделения украинского православия. Facebook Александра Драбинко

Почему переходов из УПЦ МП в ПЦУ могло бы быть значительно больше

Говорить о переходах епархий в ПЦУ не совсем корректно, поскольку с канонической точки зрения после обретения независимости и вручения Томоса они уже экклезиологически принадлежат ей. Никто никуда не "ходит".

Но на практике, исходя из условий не только канонических, но и юридических, на примере епархий РПЦ в Украине (УПЦ МП) мы видим, что священники и верующие не имеют возможности свободно волеизъявлять свои взгляды и реализовать свое юридическое право на конфессиональную принадлежность.

А причина в том, что имущество чаще всего оформлено на епархию, которая верующих и священников держит в крепостном праве. Большим препятствием к увеличению приходов ПЦУ является работа пропагандистской машины Российской Федерации.

Если бы не было давления и все происходило своим законным, естественным чередом, я думаю, до 70% приходов УПЦ МП перешли бы в ПЦУ. Это общая статистика верующих и духовенства, которые хотят, чтобы в Украине была Поместная церковь.

Повсеместно действует правило "нельзя", без какой-либо аргументации. И архиереи, и священники предпочитают держать статус невмешательства, чтобы не быть в ущербе, если здравомыслие возобладает, и верующие захотят их покинуть. Тут, как понимаете, вопрос экономический.

На епископат РПЦ в Украине оказывается колоссальное давление, а те, в свою очередь, давят на священников, которые им подвластны. А священники транслируют все это пастве. "Неканонично, незаконно, иуды, предатели…" – все те же обвинения в адрес ПЦУ, даже спустя два года после дарования Томоса.

Но, к счастью, украинские верующие не безмозглые, как хотелось бы Москве. Приведу свежий пример. На днях на Ривненщине около 15 человек покинули приход, в котором священник внушал подобные "истины", и перешли в приход ПЦУ.

Среди священников и епископата Московского патриархата в Украине очень многие являются сторонниками Поместной православной церкви – это факт. Но за два года они так накалили обстановку словесными перепалками, что, может, и хотели бы сказать пастве: "извините, мы вас обманывали", но это уже удар по самолюбию и гордыне.

Думаю, священники и архиереи будут последней категорией, которая осознает необходимость присоединиться к ПЦУ. А люди будут умнее и "проголосуют ногами".

Почему происходит "гибридное признание" ПЦУ вместо официального

Почему ПЦУ все еще не признана отдельными поместными церквями? Потому что РФ включает свою "финансовую дипломатию" и пытается держать отдельных их представителей, которые могут влиять на процесс, на "коротком поводке". Но парадокс ситуации заключается в том, что ни одна из церквей не заявила, что она не признает в перспективе ПЦУ, или что автокефалия украинской церкви невозможна! Ряд церквей занял временную позицию воздержания от признания.

Одновременно происходит "гибридное признание" статуса ПЦУ отдельными епископатами и священниками других поместных церквей еще до их синодальных решений. Так, в некоторых церквях мира во время богослужений уже поминают митрополита Епифания. На днях архиерей Болгарской церкви поминал его на литургии. Ранее владыка Исайя из церкви Чешских земель и Словакии тоже приезжал и сослужил с нашим Предстоятелем. А то, что никто кроме московского патриархата не разорвал евхаристическое общение с Патриархом Варфоломеем, прямо свидетельствует о поддержке его действий, и о гибридном, негласном признании через него и Константинопольскую церковь церкви Украины.

Здесь вопрос "завис" только во времени включения в Диптих и поминовения за богослужением. Официальные признания последуют, когда уменьшится давление со стороны Московского патриархата. Время идет и лечит, стирает остроту вопроса. Думаю, в 2021 году статус ПЦУ и действия по отношению к ней Матери-церкви, выразившиеся в Томосе, признают еще 2-4 поместных церкви.

В 2021 году ПЦУ признают еще 2-4 поместных церкви. Facebook Андрея Дудченко

Почему РПЦ неизбежно признает ПЦУ

РПЦ должна была с радостью признать Православную церковь Украины одной из первых, наряду со Вселенским патриархатом. Но Московская церковная внутренняя система, созданная Сталиным в 1943 году, показала свою порочность. Она срослась с государственной машиной и фактически стала ее прислугой.

Рано или поздно РПЦ признает ПЦУ, никуда она не денется. И история РПЦ – яркий тому пример. Но, как я понимаю, это будет не при патриархе Кирилле – для него это личный больной вопрос. Сейчас в самой РПЦ очень непростая внутренняя ситуация и неизвестно, чем она закончится.

Но хочу сказать, что епископы и многие священники Русской церкви поздравляли меня и с Новым годом, и с другими праздниками. У них такой проблемы признания фактически нет. Сущностной неприязни к ПЦУ в России, в Беларуси, в Молдове не существует – это не их личная проблема, а проблема их "хозяина". Они знают, что есть такая ПЦУ, которую когда-то признают.