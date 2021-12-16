Мир вряд ли сможет полностью победить COVID-19 – Ляшко на Kyiv Jewish Forum

Скорее всего, COVID-19 не удастся полностью победить. Но мы можем вернуться к нормальной жизни даже с вирусом среди нас. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, выступая на третьем KYIV JEWISH FORUM.

"Все больше ученых намекают, что коронавирус станет эндемической болезнью. А это потребует от нас новых противоэпидемических мер, отличающихся от тех, которые были введены в начале эпидемии", — заявил министр.

По словам Ляшко, ограничения и локдауны по всему миру в начале первой волны коронавируса преследовали понятную цель: предотвратить распространение болезни, уменьшить количество инфицированных и спасти медицинские системы от коллапса. Но этого удалось достичь только частично.

Видео дня

"SARS-CoV-2 живет не только на всех континентах, он еще и подстраивается к условиям пребывания с помощью мутаций. Но положительно то, что все наши реагирования на новые мутации состоят не только из тушения пожаров. За полтора года пребывания в постоянной турбулентности и в мире, и в Украине уже сделан ряд инвестиций в здравоохранение, которые сегодня позволяют повысить готовность к следующим глобальным вызовам", — сказал Ляшко.

В этом году Украина учла передовой опыт вакцинации, в том числе Израиля, поэтому новую волну COVID-19 удалось преодолеть без введения общенационального локдауна. По словам министра, мы уверенно вышли на среднеевропейские уровни вакцинации и продолжаем наращивать ее темпы.

Ляшко отметил также, что пандемия COVID-19 ускорила планируемые инициативы и реформы, направленные на развитие сферы здравоохранения.

"Несмотря на непростой пандемический год, мы продолжаем в Украине медицинскую реформу и работаем над стратегией развития здравоохранения-2030, которая будет представлена ​​МОЗ в декабре этого года", — акцентировал министр.

Напомним, ранее президент Еврейской конфедерации Украины, Вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса и организатор Kyiv Jewish Forum Борис Ложкин рассказал, что во время третьего KJF спикеры и гости будут обсуждать самые актуальные вопросы, стоящие перед еврейской общиной и всем миром.