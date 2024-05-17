'Мир должен это увидеть': Алексей Суханов поделился впечатлениями от выставки 'Голоса' музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В Киеве проходит выставка "Голоса", открывшая мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собравшего уже более 100 тысяч историй украинцев о войне. Многие из этих историй передал в Музей его посол – ведущий и актер Алексей Суханов, который на днях поделился своими впечатлениями от увиденного на выставке.

Внимание! Остается всего две недели, чтобы посетить выставку. Посетите бесплатно до конца мая по адресу: Киев, улица Богдана Хмельницкого, 7 (Музей истории города Киева). Бесплатные кураторские экскурсии проходят каждую субботу в 15:00.

"Эта экспозиция должна ездить по Европе, Америке, миру вообще. Сомневаюсь лишь в том, что люди там будут чувствовать все так, как мы, хотя бы потому, что они не столкнулись еще с войной. У меня есть большая надежда, что они действительно поймут – если сейчас не будут активнее поддерживать Украину, так окажутся в такой же ситуации", – подчеркивает Алексей.

Ведущий отметил важность собирания историй о пережитом украинцами, фиксации и анализе событий прошлого и настоящего ради лучшего будущего, ради настоящей независимости Украины. И именно это, убежден Алексей Суханов, делает Музей "Голоса Мирных".

"Это крайне необходимо делать, чтобы определенная часть граждан благодаря многовековой мудрости Украины поняла, что нужно взрослеть, в чем должна состоять независимость, критическое мышление, функция анализа каждого из нас", – уверен ведущий.

Алексей отметил, что именно документально фиксируя все происходящее, украинцы не дадут кому-либо возможности трактовать события на свой лад, и – что очень важно – будут отходить от российских нарративов, имея шанс исцелиться от их убийственного влияния.

"История, статистика, церковь – это костыли любой власти. Если каждый из нас вот здесь не поправляется, мы снова зайдем на еще один круг, крайне трагический, и я сомневаюсь, что тогда мы сможем сохранить Украину и подняться. Нельзя рассчитываться каждый раз жизнью своих детей", – уверен Алексей Суханов.

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