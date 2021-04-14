Минздрав: за каждым привитым CoronaVac сразу зарезервируют вторую дозу

За каждым украинцем, получившим первую дозу прививки от коронавируса вакциной CoronaVac, будет сразу закреплена вторая доза препарата.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Отмечается, что вакцину зарезервируют из той же партии.

"За каждым привитым сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии. Все, кто сейчас прививается препаратом CoronaVac гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19", – говорится в сообщении.

Напомним, что 13 апреля в Украине началась вакцинация вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech. Прежде всего вакцинируют маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает.

Скриншот. Минздрав

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский Минздрав обнародовал состав вакцин против коронавируса, которыми уже прививают или будут прививать граждан.