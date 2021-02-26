Минздрав сократил список стран 'красной' зоны

Перед выходными Министерство здравоохранения (Минздрав) обновил список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения COVID-19.

По возвращении из первых, соответственно, украинцы должны пойти на самоизоляцию. Новый перечень появился на сайте министерства.

Всего в нем значится 194 страны. По сравнению с предыдущей неделей "красный" список сократился на 10 позиций – сейчас в нем находится 61 государство.

Среди них, например, Польша, Литва, Латвия, Словакия, Чехия, Словения, Черногория, Эстония, Израиль, Франция, Великобритания, Италия, Испания, ОАЭ, США и другие.

"Зелеными" стали Румыния, Болгария, Боливия, Ботсвана, Малайзия, Швейцария, Грузия, Колумбия, Кипр и другие. В общем 133 страны попали в эту зону.

По правилам, если человек прибывает в Украину из стран "зеленой" зоны, то карантин ей проходить не нужно. Если же с "красной" – стоит соблюсти двухнедельную самоизоляцию. Досрочно из нее можно выйти, если ПЦР-тест на COVID-19 покажет отрицательный результат. В то же время тест можно привезти с собой, но он должен быть сделан не ранее, чем за двое суток до приезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав также обновило список регионов Украины соответственно зонам эпидемической опасности. "Красными" остаются две области, еще 8 попали в "оранжевой" зоны.