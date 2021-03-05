Минздрав разработал законопроект о зарплатах медиков: Степанов озвучил детали
Министерство здравоохранения Украины разработало законопроект о зарплатах медицинских работников.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, документ называется "Об определении размера оплаты труда медицинских и других работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения".
"Мы считаем необходимым привязать размер денежного обеспечения наших медиков к размеру прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года", – пояснил он.
Степанов призвал народных депутатов после вынесения законопроекта в зал "на практике доказать свою преданность людям, которые спасают украинцев каждый день", и поддержать документ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее министр здравоохранения предложил повысить зарплаты врачей до 23 тыс. грн.
Кабинет министров отказался закладывать в проект бюджета на 2021 год повышение заработных плат медикам до такого уровня.
Степанов обратился к Раде с просьбой поддержать рост зарплат.
Глава Минздрава заявил, что украинские медики могут просто убежать в Польшу, где им предлагают достойную оплату труда.