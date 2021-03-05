Минздрав разработал законопроект о зарплатах медиков: Степанов озвучил детали

Министерство здравоохранения Украины разработало законопроект о зарплатах медицинских работников.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, документ называется "Об определении размера оплаты труда медицинских и других работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения".

"Мы считаем необходимым привязать размер денежного обеспечения наших медиков к размеру прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года", – пояснил он.

Степанов призвал народных депутатов после вынесения законопроекта в зал "на практике доказать свою преданность людям, которые спасают украинцев каждый день", и поддержать документ.

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