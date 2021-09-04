Минздрав назвал причины, почему стоит регулярно заниматься сексом

В субботу, 4 сентября, отмечается Всемирный день сексуального здоровья. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, почему секс полезен для здоровья.

Так, секс по-разному влияет на мужчин и женщин. Организм у людей, которые имеют регулярную половую жизнь, лучше сопротивляется неинфекционным заболеваниям, сообщает пресс-служба Минздрава.

Это связано с тем, что во время возбуждения и полового акта укрепляется иммунная система благодаря изменению биохимических процессов.

Регулярный секс повышает сексуальную энергию партнеров, а также способствует увеличению полового влечения. Он может улучшать самочувствие, давать приток энергии и положительные эмоции.

Видео дня

У женщин во время секса улучшается вагинальное кровоснабжение, эластичность влагалища. Благодаря ему укрепляются и поддерживаются в тонусе мышцы тазового дна. Все это улучшает контроль над мочеиспусканием и мочевым пузырем. Вагинальная стимуляция у женщин способна блокировать хроническую боль в спине и ногах, снижать менструальные боли, неприятные ощущения при артрите и головную боль.

Секс может снижать артериальное давление и является методом профилактики возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно результатам исследований, у мужчин, которые имели половые отношения два раза в неделю, в два раза снижается вероятность наступления смерти от сердечных заболеваний. Их сравнивали с мужчинами, чьи половые отношения имели нерегулярный характер.

Секс также может влиять на вероятность возникновения рака предстательной железы у мужчин. Речь идет о регулярной эякуляции.

Кроме того, секс называют альтернативной формой физическим упражнениям, однако он не может заменить их полностью. Во время секса человек тратит в среднем пять калорий в минуту.

Благодаря сексуальным контактам можно снизить уровень стресса и тревожности, наладить хороший и качественный сон, повысить самооценку. После оргазма выделяются эндорфины – "гормоны счастья" и дофамин, который вызывает чувство радости и эйфории.

В Минздраве напомнили о главном правиле безопасного секса. Он должен происходить по добровольному и осознанному согласию партнеров, а также быть защищенным.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на украинском курорте Железный Порт двое влюбленных не смогли сдержать своих чувств и занялись сексом прямо посреди пляжа. Присутствие рядом посторонних людей их абсолютно не смущало.