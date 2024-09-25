Минздрав исключил возможность закупки лекарств за средства местных бюджетов

Общественные организации, защищающие права пациентов, бьют тревогу – украинцы, которые болеют орфанными и другими тяжелыми заболеваниями, не могут получить необходимое лекарство. Из-за постановления Кабмина местные государственные администрации отказываются осуществлять закупки лекарственных средств. О том, как решить проблему и спасти жизнь людей, говорили участники пресс-конференции "Юридическая коллизия ценой в человеческие жизни", состоявшейся в агентстве "Интерфакс-Украина".

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В мероприятии приняли участие представители пациентских организаций, собственно пациенты и родители больных детей, которые не могут получить лечение.

В частности, о своей ситуации рассказал ветеран российско-украинской войны Павел Кириенко. С первого дня полномасштабного вторжения он защищал независимость Украины в Силах обороны, но вынужден был демобилизоваться из-за онкологического заболевания. За счет киевского городского бюджета Павел Кириенко прошел 10 сеансов лечения препаратом Китруда. Однако в этом году закупки прекратились и лекарства приходится покупать за свой счет и за средства друзей и благотворителей.

"Как бывший военнослужащий я выполнил свою часть общественного договора, но теперь должен ходить с протянутой рукой. Считаю такую ситуацию крайне несправедливой", – подчеркнул Павел Кириенко.

Несмотря на то, что инновационные лекарства против рака и других тяжелых заболеваний уже включены в обновленные клинические стандарты (протоколы), из-за высокой стоимости они часто не попадают в централизованные программы закупок за счет госбюджета. В то же время действующее законодательство дает право местным властям закупать лекарства для жителей своих громад за средства местных бюджетов. Такая практика существовала в Украине уже долгое время.

Все изменило Постановление Кабмина №34 от 5 января 2024 года. Оно предусматривает новые требования к таким лекарственным препаратам, в частности, дополнительные экспертизы и рекомендации. Однако специалисты отмечают, что выполнить их практически невозможно из-за юридической коллизии. Кроме того, Постановление №34 противоречит некоторым требованиям законодательства и других нормативно-правовых актов.

Никаких разъяснений со стороны Министерства здравоохранения и правительства представители местного самоуправления и администраций до сих пор не получили. На сегодняшний день региональные закупки лекарственных средств фактически заблокированы.

По мнению исполнительного директора Общественного союза "Ассоциация производителей инновационных лекарств" Владимира Редько, именно Минздрав имеет необходимые полномочия, чтобы сдвинуть проблему с места.

"Следует помочь пациентам, которые сегодня столкнулись с финансовой катастрофой и вынуждены либо уезжать за границу (что не всегда возможно), либо просто смириться с тем, что их страна не считает нужным бороться за их жизнь", – сказал Владимир Редько.

С ним соглашается юрист, партнер юридической фирмы Law Offices of OMP Игорь Огороднийчук. По его мнению, в настоящее время существует несколько правовых способов срочно исправить ситуацию.

"С юридической точки зрения наиболее правильно было бы внести изменения в Постановление Кабмина № 34 в той части, которая создает правовую коллизию. Однако мы понимаем, что это может занять время, а спасать жизнь людей необходимо уже сейчас. Учитывая это, как временную меру Минздрав мог бы прислать местным госадминистрациям соответствующее письмо-разъяснение", – считает Игорь Огороднийчук.

Учитывая ситуацию, общественные организации обратились в Минздрав и Кабмин с открытым письмом с просьбой предоставить соответствующие разъяснения и разблокировать региональные закупки инновационных лекарств для тяжелобольных пациентов.

Инициаторы призывают всех желающих приобщаться к открытому письму своими подписями. Сделать это можно через обращение на электронную почту Общественного союза "Ассоциации производителей инновационных лекарств": [email protected]