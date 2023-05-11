Минус три оккупанта: группа ССО ВСУ уничтожила патруль в тылу врага. Видео

Украинские защитники продолжают прореживать ряды российских оккупантов. Силы специальных операций Вооруженных сил Украины устроили очередное "сафари" на захватчиков.

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В частности, группа военных уничтожила трех оккупантов в тылу врага. Соответствующее видео было опубликовано Генеральным штабом ВСУ.

"Группа ССО Украины уничтожила патруль в тылу врага", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разведки в тылу противника, украинские защитники заметили патруль противника.

Оценив обстановку, командир группы принял решение вступить в бой с оккупантами. В результате были ликвидированы трое военнослужащих РФ. Со стороны наших воинов утрат нет.

"Даже в тылу враг всегда будет чувствовать себя в опасности! Работаем!" – добавили в Генштабе.

Стоит отметить, что украинские защитники Главного управления разведки Министерства обороны показали, как "хлопок" уничтожает российскую военную технику в Донецкой области. Дроны аэроразведчиков ГУР МО способны видеть и точно поражать цели даже во тьме.

Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины продолжают "демилитаризацию" российских оккупантов. За двое суток они уничтожили 14 враждебных целей.

Напомним, украинские войска нанесли серию ударов с артиллерийских систем HIMARS по позициям регулярной армии РФ на фронте. В результате в начале мая было ликвидировано по меньшей мере 40 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские мобилизованные из двух разных подразделений недавно "помогли" Силам обороны Украины – случайно открыли огонь по своим же. Тем самым они увеличили количество "двухсотых" и "трехсотых" военнослужащих страны-агрессора.

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