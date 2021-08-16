Минобразования и Мемориальный центр Холокоста 'Бабий Яр' подписали меморандум о партнерстве

В понедельник, 16 августа, Министерство образования и науки Украины и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписали меморандум о партнерстве. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования и науки.

Одним из первых совместных шагов станет проведение в сентябре Национального урока памяти, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, для учеников украинских школ. Также предусмотрен ряд других просветительских мероприятий.

Документ в МОН подписали министр образования и науки Сергей Шкарлет и генеральный директор Мемориального центра Макс Яковер.

"Холокост – одно из самых трагических событий в истории не только еврейского народа, но и Украины, и Европы. Это наша общая боль, которую мы пережили вместе и должны вместе прилагать усилия, чтобы не повторить горьких ошибок прошлого. Поэтому команда МОН будет способствовать проведению совместных информационных и просветительских мероприятий, уроков памяти, научных исследований. Наше будущее – это мирная счастливая страна, приветливая ко всем народам мира", – отметил министр Сергей Шкарлет.

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"Совместно с Министерством образования и науки мы уже скоро предложим совершенно новый подход к изучению истории Холокоста. Вместе с изучением материалов из учебников школьники смогут попробовать себя в роли исследователей, узнавать новое на практике, работая с первоисточниками. Для этого мы презентуем образовательную онлайн-платформу, куда ученики смогут добавлять домашние архивы и оцифрованные в местных музеях артефакты, воспоминания родственников о Второй мировой войне. Также этой осенью запустим интерактивные аудиоэкскурсии по Бабьему Яру. А 29 сентября, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, проведем Национальный урок памяти", – отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер.

В меморандуме закреплено, что Минобразования и Мемориальный центр совместно:

проведут 29 сентября Национальный урок памяти, приуроченный к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, для школьников. В будущем такие уроки будут проходить ежегодно;

будут проводить образовательные, научные и культурные мероприятия, конкурсы для преподавателей, учителей и школьников, будут основывать номинации, премии и т.п.;

займутся подготовкой совместных изданий специализированных учебных материалов и создадут совместные издательские проекты;

будут обмениваться информацией по изучению событий Холокоста между Мемориальным центром, ВУЗами и научно-исследовательскими учреждениями.

Как говорится в документе, такое сотрудничество будет способствовать распространению знаний о трагических событиях Холокоста в Украине и Европе, применению современных методик для практической работы с использованием новейших образовательных инструментов для учёных, развитию проектной деятельности среди учителей, школьников и студентов, позволит анализировать процессы, происходящие в обществе.

Напомним: ранее рабочая группа при Министерстве образования и науки Украины, в которую вошли ведущие учителя и методисты из 10 регионов страны, утвердила методические материалы для работы с онлайн-платформой "Красная точка памяти". Платформа посвящена изучению истории Второй мировой войны и Холокоста. Уже в сентябре для широкой общественности её представит Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".