Минобороны задумало купить три элитных авто на 73 млн грн для парада, – Забродский

Министерство обороны Украины планирует в 2021 году направить 73 миллионов гривен на закупку трех элитных автомобилей. Их будут использовать, в частности, для проведения парада на Крещатике.

Об этом говорится в проекте документа "Изменения в годовой план закупок Министерства обороны на 2021 год", который рассматривал Комитет по вопросам обороны и нацбезопасности Верховной Рады Украины, сообщил народный депутат партии "Европейская солидарность" генерал-лейтенант, экс-командующий десантно-штурмовых войск Михаил Забродский в Facebook.

"Еще одной "изюминкой" так называемых изменений является планирование в Минобороны закупки трех автомобилей на сумму 73 млн грн! Примерно по миллиону долларов США за единицу и не думайте, что имеются в виду сверхсовременные средства разведки или санитарные машины. Оказывается, это машины элитного класса для... парада на Крещатике! Ну те самые, на которых движется командующий парадом", – написал нардеп.

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Он также сообщил, что согласно документу, планы по закупке бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для ВСУ появились у Минобороны только в июне.

"Видимо с начала года до этого времени никто в ведомстве и не догадывался о необходимости топлива для повседневной деятельности воинских частей и соединений. Не говоря уже о выполнении боевых задач Объединенными силами", – подчеркнул Забродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшему чиновнику Министерства обороны Украины объявили подозрение из-за нанесения ущерба государству в размере 15 млн гривен.