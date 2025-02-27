Минкульт остановит выдачу писем на выезд за границу журналистам и деятелям искусств: в чем причина

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины решило приостановить выдачу писем на выезд за границу журналистам и деятелям искусств. В ведомстве объяснили, что из-за пробелов в законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение для временного выезда за границу, не вернулись в Украину в установленные сроки.

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В связи с этим министерство еще в конце 2022 года инициировало изменения, минимизирующие использование целей культурной дипломатии для незаконного выезда из страны. Однако, по состоянию на сегодняшний день этот вопрос остается неурегулированным. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта.

Чтобы урегулировать вопрос, министерство разработало проект изменений в постановление Кабинета Министров Украины "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 года № 57, который находится на этапе межведомственного согласования.

Предложенный проект изменений регулирует вопрос исчерпывающих требований для принятия решения министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, работающим в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.

Министерство приостанавливает выдачу писем содействия в ГПСУ по выезду указанной категории лиц за пределы государственной границы с 3 марта 2025 года. Выдача документов не будет осуществляться до нормативно-правового урегулирования этого вопроса. Также в ведомстве заверили, что работают над устранением указанной юридической неурегулированности.

Напомним, пограничники продолжают останавливать мужчин, которые пытаются незаконно скрыться из Украины и избежать мобилизации. Очередной нарушитель двое суток бродил среди минных полей и болот.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГПСУ разоблачили еще одну схему пересечения границы. Трое жителей Закарпатья помогали бежать из страны мужчинам призывного возраста. Достоверно известно, что по крайней мере из одного из "клиентов" за свои "услуги" они взяли 8 тыс. долларов.

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