Двое суток бродил среди минных полей и болот: пограничники задержали нарушителя северной границы. Фото

Пограничники продолжают останавливать мужчин, которые пытаются незаконно скрыться из Украины и избежать мобилизации. Очередной нарушитель двое суток бродил среди минных полей и болот

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В этот раз ГПСУ помешали попытке пересечения границы с Беларусью.

Отмечается, что об исчезновении супруга сообщила его жена. Он самостоятельно составил маршрут и не взял с собой ни еды, ни воды.

В ГНСУ добавляют, что в конце концов поход чуть не завершился роковым. Потому что мужчина двое суток бродил по лесам между Житомирской и Ровенской областями, за это время он наткнулся на минное поле, встретился со стаей волков и дважды только чудом не утонул в местных болотах, не говоря уже о риске замерзнуть при ночных -14°C.

"Не пытайтесь незаконно пересечь границу, особенно на северном направлении. Это очень опасно", – подытожил эту историю руководитель одного из подразделений охраны границы, на участке которого обнаружили нарушителя.

Ранее сообщалось, что пограничники предотвратили смертельно опасный заплыв через Днестр. Отмечалось, что мужчины имели один спасательный жилет на троих.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГПСУ разоблачили еще одну схему пересечения границы. Трое жителей Закарпатья помогали бежать из страны мужчинам призывного возраста. Достоверно известно, что по крайней мере из одного из "клиентов" за свои "услуги" они взяли 8 тыс. долларов.

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