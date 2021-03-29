Минкульт – о 'присвоении' Россией Шевченко: классические имперские привычки клемлевцев

В Министерстве культуры и информационной политики Украины отреагировали на скандал из-за того, что Тараса Шевченко в России назвали "российско-украинским поэтом". В ведомстве это назвали информационной провокацией и очередной попыткой РФ присвоить себе достижения других наций.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава министерства Александр Ткаченко. Он напомнил, что российское госагентство "Россотрудничество", которое так титровало Шевченко, еще в 2016 году признали в Европейском парламенте пропагандистским.

"Заявления "Россотрудничества" о "российско-украинском поэте Шевченко" – не более чем мелкая информационная провокация. К тому же, это очередной пример попытки присвоения заслуг украинцев и других национальностей. Классические имперские привычки кремлевцев", – заявил министр

Ткаченко добавил, что рассчитывает на то, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) как можно скорее рассмотрит вопрос о существовании филиала российской организации на территории нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, российское госагентство "Россотрудничество" и его филиал в Украине "Российский центр науки и культуры в Киеве" организовали конкурс, в котором Тараса Шевченко назвали "российско-украинским поэтом". На событие отреагировали в МИД и СНБО.